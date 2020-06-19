Врач рассказала, когда боль в груди говорит о раке

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма, заявила в эфире телеканала Если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма, заявила в эфире телеканала "Россия 1" акушер-гинеколог Екатерина Жуманова.

Она объяснила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.

Кроме того, грудь может болеть из-за мастопатии — доброкачественных образований в молочной железе, в ряде случаев связанных с различными гормональными изменениями.

Если боль сопровождается повышением температуры в отдельных участках груди, отеками, покраснениями, то важно незамедлительно обратиться к врачу. Эти симптомы могут говорить о наличии у женщины тромбофлебита подкожных вен молочной железы.

Врач добавила, что боль может сигнализировать и о кисте.

"Это заболевание часто бывает и сопровождает фиброзно-кистозную мастопатию", — сказала Жуманова, добавив, что в таком случае необходимо сделать биопсию.

При онкологических заболеваниях боль в груди редко становится первым симптомом. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль достаточно большая и нарушает венозный отток, то может появиться болевой синдром.

"Это, как правило, в запущенных случаях", — отметила главврач клинической больницы МЕДСИ Татьяна Шаповаленко