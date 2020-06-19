https://ria.ru/20200619/1573210676.html
Врач рассказала, когда боль в груди говорит о раке
Если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма, заявила в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:23
2020-06-19T20:27
рак груди
татьяна шаповаленко
рак
здоровье
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак груди, татьяна шаповаленко, рак, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма, заявила в эфире телеканала "Россия 1"
акушер-гинеколог Екатерина Жуманова.
Она объяснила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.
Кроме того, грудь может болеть из-за мастопатии — доброкачественных образований в молочной железе, в ряде случаев связанных с различными гормональными изменениями.
Если боль сопровождается повышением температуры в отдельных участках груди, отеками, покраснениями, то важно незамедлительно обратиться к врачу. Эти симптомы могут говорить о наличии у женщины тромбофлебита подкожных вен молочной железы.
Врач добавила, что боль может сигнализировать и о кисте.
"Это заболевание часто бывает и сопровождает фиброзно-кистозную мастопатию", — сказала Жуманова, добавив, что в таком случае необходимо сделать биопсию.
При онкологических заболеваниях
боль в груди редко становится первым симптомом. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль достаточно большая и нарушает венозный отток, то может появиться болевой синдром.
"Это, как правило, в запущенных случаях", — отметила главврач клинической больницы МЕДСИ Татьяна Шаповаленко
.
Симптомами рака
также могут стать выделения из сосков, изменение кожных покровов на груди и ее цвета, а также отеки.