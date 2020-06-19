Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 96

Власти непризнанной республики по состоянию на 18 июня сообщали о 94 подтвержденных случаях COVID-19 и 56 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 96 граждан. Излечились 58 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 93 жителей, проведены 1553 теста. По данным штаба, два новых случая выявлены в Гадрутском районе.