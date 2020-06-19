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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573210517.html
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 96
Коронавирус выявлен еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 96, еще два человека... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:18
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
коронавирус covid-19
коронавирусы
нагорный карабах
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, коронавирусы, нагорный карабах, здоровье - общество, воз, в мире

Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 96

20:18 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
В окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 96, еще два человека выздоровели, сообщили в пятницу в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики по состоянию на 18 июня сообщали о 94 подтвержденных случаях COVID-19 и 56 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 96 граждан. Излечились 58 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 93 жителей, проведены 1553 теста. По данным штаба, два новых случая выявлены в Гадрутском районе.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянКоронавирус COVID-19КоронавирусыНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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