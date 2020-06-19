В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

"Андрей Воробьёв подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений. С 25.06.2020 разрешается ... деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков, этнопарков, но преимущественно по электронным билетам и с ограничением по максимальному количеству посетителей одновременно (уведомление – Минкультуры МО, орган местного самоуправления соответствующего городского округа)", - говорится в сообщении.