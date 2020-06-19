https://ria.ru/20200619/1573210457.html
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:16
2020-06-20T00:26
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148878/32/1488783292_0:376:2972:2048_1400x0_80_0_0_b0c483c9849321a7f8e963c7e782471e.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148878/32/1488783292_0:376:2972:2048_1400x0_80_0_0_b0c483c9849321a7f8e963c7e782471e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148878/32/1488783292_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_86cff796132186f4fb2efc544c265f5b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148878/32/1488783292_337:0:2385:2048_1400x0_80_0_0_cefb5bdd1267de3d202ca98cabcc2a3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество