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В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T00:26
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

20:16 19.06.2020 (обновлено: 00:26 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Андрей Воробьёв подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений. С 25.06.2020 разрешается ... деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков, этнопарков, но преимущественно по электронным билетам и с ограничением по максимальному количеству посетителей одновременно (уведомление – Минкультуры МО, орган местного самоуправления соответствующего городского округа)", - говорится в сообщении.
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