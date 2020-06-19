В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвящённую Второй мировой войне. В ней он, в частности, призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде.
"Великобритания и США очень избирательно рассекречивают документы о Второй мировой войне и её предыстории. Великобритания до сих пор не раскрыла дело Рудольфа Гессе о тайной попытке Германии договориться с Лондоном о мире в 1941 году. США не публикуют документы о разных закулисных переговорах, в том числе с Гитлером в 1945 году", - заявил Никифоров.
Эксперт отметил, что Россия в вопросах исторической правды одна из самых открытых стран мира, которая активно рассекречивает архивные материалы, оставшееся после распада СССР.
Никифоров отметил, что особенно много архивных документов рассекречено и оцифровано в 2000-е годы, и задался вопросом, почему западные партнеры не могут ответить тем же самым.