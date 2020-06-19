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75 лет Великой Победы
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В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:21
75 лет великой победы
юрий никифоров
российское военно-историческое общество (рвио)
вторая мировая война (1939-1945)
рудольф гесс
лондон
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общество
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353
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юрий никифоров, российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945), рудольф гесс, лондон, сша, общество

В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов

20:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Елена ПахомоваВоенный музей Лондона
Военный музей Лондона
© РИА Новости / Елена Пахомова
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвящённую Второй мировой войне. В ней он, в частности, призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде.
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Взгляд Запада: как СМИ поняли статью Путина о Второй мировой войне?
"Великобритания и США очень избирательно рассекречивают документы о Второй мировой войне и её предыстории. Великобритания до сих пор не раскрыла дело Рудольфа Гессе о тайной попытке Германии договориться с Лондоном о мире в 1941 году. США не публикуют документы о разных закулисных переговорах, в том числе с Гитлером в 1945 году", - заявил Никифоров.
Эксперт отметил, что Россия в вопросах исторической правды одна из самых открытых стран мира, которая активно рассекречивает архивные материалы, оставшееся после распада СССР.
Никифоров отметил, что особенно много архивных документов рассекречено и оцифровано в 2000-е годы, и задался вопросом, почему западные партнеры не могут ответить тем же самым.
Президент РФ Владимир Путин
18 июня, 22:1575 лет Великой Победы
Путин призвал все страны рассекретить архивы о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыЮрий НикифоровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Рудольф ГессЛондонСШАОбщество
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