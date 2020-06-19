На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в АП

"Для нас в процессе голосования по поправкам к конституции самое главное - это легитимность. Не так важны цифры явки, потому что сейчас лето, выход из карантина. Да и вообще в целом за документы люди голосуют с меньшей охотой, чем за конкретного человека, за конкретную кандидатуру", - сказал Новиков на заседании Общественной палаты РФ.