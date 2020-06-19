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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573210259.html
На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в АП
Самое важное на голосовании по поправкам в конституцию - легитимность, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:11
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176642_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bee1f5ad3e4a82fda19e3e1b94ceb7b7.jpg
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россия, конституция рф, общественная палата рф, сергей новиков, администрация президента россии, москва, общество, политика

На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в АП

15:10 19.06.2020 (обновлено: 20:11 19.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самое важное на голосовании по поправкам в конституцию - легитимность, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Для нас в процессе голосования по поправкам к конституции самое главное - это легитимность. Не так важны цифры явки, потому что сейчас лето, выход из карантина. Да и вообще в целом за документы люди голосуют с меньшей охотой, чем за конкретного человека, за конкретную кандидатуру", - сказал Новиков на заседании Общественной палаты РФ.
Он добавил, что наблюдателями на голосовании, как ожидается, могут стать более 500 тысяч человек.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбщественная палата РФСергей НовиковАдминистрация президента РоссииМоскваОбществоПолитика
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