https://ria.ru/20200619/1573210229.html
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.
2020-06-19T20:09
2020-06-19T20:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
2020-06-19T20:09
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.
2020-06-19T20:09
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PT2M27S
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.