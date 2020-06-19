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"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.
2020-06-19T20:09
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"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
2020-06-19T20:09
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видео, ребенок, видео, происшествия
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.
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"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика

20:09 19.06.2020
381
Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.
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