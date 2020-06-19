"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика

381

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Пятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.