https://ria.ru/20200619/1573210083.html
Панама сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за COVID-19
Панама спустя полтора месяца сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное в связи с коронавирусом, следует из указа президента. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:02
2020-06-19T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
панама
коронавирусы
в мире
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https://ria.ru/20200415/1570055964.html
панама
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, панама, коронавирусы, в мире