Панама сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за COVID-19

"Разрешается продажа и потребление алкогольных напитков по всей территории страны согласно следующим параметрам и ограничениям: продажа может осуществляться только в магазинах, которые имеют лицензию… Можно продавать только в розницу и в закрытой таре", - отмечается в указе, который опубликован в официальной газете правительства.