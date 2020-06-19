Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573210083.html
Панама сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за COVID-19
Панама спустя полтора месяца сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное в связи с коронавирусом, следует из указа президента. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
панама
коронавирусы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:47:3072:1775_1400x0_80_0_0_dd38582089db51b9715349c70d4b26c4.jpg
https://ria.ru/20200415/1570055964.html
панама
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:47:3072:1775_1400x0_80_0_0_dd38582089db51b9715349c70d4b26c4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_47:0:2778:2048_1400x0_80_0_0_f32cbdc39947bdccb8aa1a61e67b361b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_388:0:2436:2048_1400x0_80_0_0_5492005555e5e5c5e7c9f6454d4df793.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, панама, коронавирусы, в мире

Панама сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за COVID-19

20:02 19.06.2020
627
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн – РИА Новости. Панама спустя полтора месяца сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное в связи с коронавирусом, следует из указа президента.
"Разрешается продажа и потребление алкогольных напитков по всей территории страны согласно следующим параметрам и ограничениям: продажа может осуществляться только в магазинах, которые имеют лицензию… Можно продавать только в розницу и в закрытой таре", - отмечается в указе, который опубликован в официальной газете правительства.
В настоящее время панамцы могут купить только шесть банок пива, одну бутылку вина или одну бутылку крепкого алкоголя на человека.
Эти ограничения будут сняты с 22 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Водка
15 апреля, 03:24Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о рисках от употребления алкоголя при коронавирусе
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПанамаКоронавирусыВ мире
Рекомендуем
В окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 96
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Вакцина от коронавируса
В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса
Тегеран, Иран
Германия, Франция и Великобритания призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1214
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767
Тренажерный зал
В Подмосковье 1 июля откроются фитнес-центры
Голливудская Аллея славы
Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР рассказали об ответном огне по силовикам после ранения жителя
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД подтвердил готовность вести диалог с США по космосу
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД: стратегия космической обороны подтверждает агрессивность курса США
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Число жертв COVID-19 во Франции достигло 29 617 человек
Военный музей Лондона
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния