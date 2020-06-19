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В Подмосковье 1 июля откроются фитнес-центры
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 1 июля работать спортивным организациям, в том числе фитнес-центрам, если их... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье 1 июля откроются фитнес-центры

19:58 19.06.2020 (обновлено: 20:25 19.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТренажерный зал
Тренажерный зал
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 1 июля работать спортивным организациям, в том числе фитнес-центрам, если их заполняемость будет не более 25%, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Андрей Воробьёв подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений... С 01.07.2020 разрешается... работа спортивных организаций, в том числе фитнес-центров, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 1 июля также будет разрешена работа объектов для проведения спортивных мероприятий, но при условии, что количество их участников не превысит 50 человек. Также будут разрешены тренировки воспитанников спортивных организаций.
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