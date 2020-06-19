В Подмосковье 1 июля откроются фитнес-центры

"Андрей Воробьёв подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений... С 01.07.2020 разрешается... работа спортивных организаций, в том числе фитнес-центров, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 июля также будет разрешена работа объектов для проведения спортивных мероприятий, но при условии, что количество их участников не превысит 50 человек. Также будут разрешены тренировки воспитанников спортивных организаций.