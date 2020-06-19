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ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
Один человек погиб и двое ранены в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Золотом-5 после обстрела со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:58
ситуация в днр и лнр
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле со стороны силовиков

19:58 19.06.2020
398
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Золотом-5 после обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в пятницу в ЛНР заявили, что украинские силовики совершили два обстрела по территории республики, в результате которых в селе Березовское был ранен мужчина 1982 года рождения, в поселке Голубовское был поврежден жилой дом.
"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины в поселке Золотое-5 (Михайловка) погиб мужчина 1954 года рождения. Диагноз: множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - заявили в представительстве ЛНР.
В ведомстве уточнили, что также в результате обстрела ранена женщина 1959 года рождения и мужчина 1940 года рождения.
"Раненые доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им оказана неотложная медицинская помощь", - дополнили в представительстве ЛНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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