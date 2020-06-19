В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса

"Несколько последовательностей вируса были загружены Пекином. Как мы понимаем, вирус близко связан с европейским штаммом", - сказала она на брифинге.
Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что это не указывает на то, что сам вирус мог изначально происходить из Европы.
"Нужно быть аккуратными, когда мы говорим о европейском штамме вируса. Штаммы циркулируют по всему миру. К примеру, если вы поедете в Нью-Йорк, любой вирус, который там будет найден, может иметь европейское происхождение. Даже в Японии есть импортированные случаи из Европы. Так что, я думаю, что не это указывает на то, что вирус происходит из Европы. Это, скорее всего, указывает на то, что вирус может быть завезен в Пекин извне", - подчеркнул он.
По его словам, уверенность в экспертов ВОЗ вселяет тот факт, что, скорее всего, речь в данном случае идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку.
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