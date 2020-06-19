В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса

"Несколько последовательностей вируса были загружены Пекином. Как мы понимаем, вирус близко связан с европейским штаммом", - сказала она на брифинге.

"Как и весь мир". Минздрав дожидается данных о новом штамме COVID из КНР

"Как и весь мир". Минздрав дожидается данных о новом штамме COVID из КНР

По его словам, уверенность в экспертов ВОЗ вселяет тот факт, что, скорее всего, речь в данном случае идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку.