Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767

"В Азербайджане выявлены еще 438 случаев заражения коронавирусом, 133 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 11767 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6325 человек вылечились, 143 скончались, 5299 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.