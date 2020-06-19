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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573209425.html
Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767, за сутки инфекция выявлена еще у 438 человек, всего в стране умерли 143 человека РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767

19:54 19.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 18 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767, за сутки инфекция выявлена еще у 438 человек, всего в стране умерли 143 человека с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 438 случаев заражения коронавирусом, 133 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 11767 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6325 человек вылечились, 143 скончались, 5299 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии проведены 410475 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
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