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В ЛНР рассказали об ответном огне по силовикам после ранения жителя
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по украинским силовикам после обстрела с их стороны села Березовское,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:54
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР рассказали об ответном огне по силовикам после ранения жителя

19:54 19.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по украинским силовикам после обстрела с их стороны села Березовское, в результате которого был ранен мирный житель республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили о двух обстрелах в пятницу со стороны украинских силовиков территории республики, в результате которых в селе Березовское был ранен мужчина 1982 года рождения, в поселке Голубовское был поврежден жилой дом.
"Адекватными действиями подразделений народной милиции ЛНР из незапрещенного минскими договоренностями вооружения огневая активность противника была подавлена", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что по предварительной информации, двое украинских силовиков из 93-й бригады были ранены, также была повреждена боевая машина пехоты.
"Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - дополнил Осадчий.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
15 июня, 15:29
Народная милиция ЛНР заявила о ликвидации огневой позиции силовиков
5820022
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