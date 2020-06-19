https://ria.ru/20200619/1573209395.html
В ЛНР рассказали об ответном огне по силовикам после ранения жителя
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по украинским силовикам после обстрела с их стороны села Березовское,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:54
2020-06-19T19:54
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572952725.html
луганская народная республика
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
открыла ответный огонь по украинским силовикам после обстрела с их стороны села Березовское, в результате которого был ранен мирный житель республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий
.
Ранее в ЛНР заявили о двух обстрелах в пятницу со стороны украинских силовиков территории республики, в результате которых в селе Березовское был ранен мужчина 1982 года рождения, в поселке Голубовское был поврежден жилой дом.
"Адекватными действиями подразделений народной милиции ЛНР из незапрещенного минскими договоренностями вооружения огневая активность противника была подавлена", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что по предварительной информации, двое украинских силовиков из 93-й бригады были ранены, также была повреждена боевая машина пехоты.
"Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - дополнил Осадчий.