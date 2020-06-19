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Германия, Франция и Великобритания призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ
Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:48
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
мид германии
магатэ
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берлин (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, мид германии, магатэ, вена, сша, берлин (город), в мире

Германия, Франция и Великобритания призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

19:48 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран, Иран. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация, говорится в заявлении по итогам окончания встречи министров в Берлине.
"По инициативе E3 на последнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята значительным большинством резолюция. Мы благодарим МАГАТЭ за его работу по проверке обязательств Ирана в отношении гарантий и настоятельно призываем Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация", - говорится в заявлении министров.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
16 июня, 14:07
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В заявлении подчёркивается, что "евротройка" с "большой озабоченностью" приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом организация не может реализовать свой мандат. "Глобальная система контроля может понести значительный ущерб" в случае, если в этом вопросе "не будет достигнут прогресс", - говорится в заявлении.
"Вместе мы однозначно выразили сожаление и озабоченность по поводу решения Соединенных Штатов выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана", - говорится в тексте. Стороны подчеркнули, что "евротройка" продолжала соблюдать свои обязательства по сделке после выхода США из соглашения.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
8 июня, 12:14
Китай надеется на сохранение сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках СВПД
0500210
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМИД ГерманииМАГАТЭВенаСШАБерлин (город)В мире
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