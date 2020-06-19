Германия, Франция и Великобритания призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

В заявлении подчёркивается, что "евротройка" с "большой озабоченностью" приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом организация не может реализовать свой мандат. "Глобальная система контроля может понести значительный ущерб" в случае, если в этом вопросе "не будет достигнут прогресс", - говорится в заявлении.