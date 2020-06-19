Германия, Франция и Великобритания призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация, говорится в заявлении по итогам окончания встречи министров в Берлине.
"По инициативе E3 на последнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята значительным большинством резолюция. Мы благодарим МАГАТЭ за его работу по проверке обязательств Ирана в отношении гарантий и настоятельно призываем Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация", - говорится в заявлении министров.
В заявлении подчёркивается, что "евротройка" с "большой озабоченностью" приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом организация не может реализовать свой мандат. "Глобальная система контроля может понести значительный ущерб" в случае, если в этом вопросе "не будет достигнут прогресс", - говорится в заявлении.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.