В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в столкновении автобуса с фурой в Пять человек пострадали в столкновении автобуса с фурой в Тульской области , из них двое были госпитализированы, сообщил в пятницу РИА Новости диспетчер ЕДСС города Ефремов.

По данным прокуратуры Тульской области, авария произошла в пятницу на 330 километре автомобильной дороги М4 "Дон".

"Информация о ДТП поступила в 14.43 в МЧС. Пятеро пострадавших. Двое госпитализированы, троим оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе, следовавшем по маршруту Ефремов - Новомосковск, было шесть пассажиров.

Старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина пояснила РИА Новости, что автобус въехал в фуру.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратурой Тульской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров в ООО "Автоколонна № 1135", - говорится в сообщении прокуратуры.