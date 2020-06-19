https://ria.ru/20200619/1573209149.html
В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
Пять человек пострадали в столкновении автобуса с фурой в Тульской области, из них двое были госпитализированы, сообщил в пятницу РИА Новости диспетчер ЕДСС... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:47
2020-06-19T19:47
тула
тульская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тула, тульская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости.
Пять человек пострадали в столкновении автобуса с фурой в Тульской области
, из них двое были госпитализированы, сообщил в пятницу РИА Новости диспетчер ЕДСС города Ефремов.
По данным прокуратуры Тульской области, авария произошла в пятницу на 330 километре автомобильной дороги М4 "Дон".
"Информация о ДТП поступила в 14.43 в МЧС. Пятеро пострадавших. Двое госпитализированы, троим оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе, следовавшем по маршруту Ефремов - Новомосковск, было шесть пассажиров.
Старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина пояснила РИА Новости, что автобус въехал в фуру.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратурой Тульской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров в ООО "Автоколонна № 1135", - говорится в сообщении прокуратуры.
За три дня это уже второе ДТП в Тульской области с участием автобуса. В среду при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле
, по данным тульского центра медицины катастроф, пострадали девять человек, из них двое - в тяжелом состоянии.