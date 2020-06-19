МИД ответил на обвинения США в создании угроз в космосе

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют Россию и Китай в создании "величайших стратегических угроз" в космической сфере, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя представленную накануне Вашингтоном стратегию обороны в космосе.
Отмечается, что "в качестве оправдания реализации деструктивного курса, провоцирующего гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирующего ситуацию в области международной безопасности, Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других".
"Американские коллеги заявляют о российской и китайской "величайших стратегических угрозах" в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств",- заявили в российском МИД.
"Не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы "вепонизируют" (от английского weapons - вооружение - ред.) космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года... Разумеется, ничего подобного в Военной доктрине России нет", - отметили в российском дипведомстве.
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