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МИД ответил на обвинения США в создании угроз в космосе
США бездоказательно обвиняют Россию и Китай в создании "величайших стратегических угроз" в космической сфере, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:39
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353
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РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, китай, вашингтон (город), сша, в мире

МИД ответил на обвинения США в создании угроз в космосе

19:39 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США бездоказательно обвиняют Россию и Китай в создании "величайших стратегических угроз" в космической сфере, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя представленную накануне Вашингтоном стратегию обороны в космосе.
Отмечается, что "в качестве оправдания реализации деструктивного курса, провоцирующего гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирующего ситуацию в области международной безопасности, Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других".
"Американские коллеги заявляют о российской и китайской "величайших стратегических угрозах" в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств",- заявили в российском МИД.
"Не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы "вепонизируют" (от английского weapons - вооружение - ред.) космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года... Разумеется, ничего подобного в Военной доктрине России нет", - отметили в российском дипведомстве.
Центр управления полетами в Королёве
18 июня, 19:10
А космос чей? "Роскосмос" ответил Вашингтону
1920010
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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