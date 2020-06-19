Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии

"Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению конституции республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы", - сказал Бабарико в заранее записанном обращении, которое в пятницу транслировал штаб политика.

Он выразил уверенность, что раз его команда смогла за месяц собрать около 400 тысяч подписей в поддержку его выдвижения в кандидаты в президенты, то "уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какая она должна быть – страной, в которой будут отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и к народу".