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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573208519.html
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T01:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
ближний восток
воз
южная америка
в мире
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На понт берут люди в белых халатах))).
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2925:1645_1400x0_80_0_0_1e298554807461650900301f975ace67.jpg
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, ближний восток, воз, южная америка, в мире

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19

19:29 19.06.2020 (обновлено: 01:35 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", — отметил чиновник.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
"Мир находится в новой и очень опасной фазе", — подчеркнул Гебрейесус.
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Он обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.
"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", — предостерег глава ВОЗ.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцию выявили более чем у 8,35 миллиона человек, из них 450 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусБлижний ВостокВОЗЮжная АмерикаВ мире
Популярные комментарии
21 в России курорты,кафешки и по.открывают. Засидевшиеся люди попрут на моря. Вот веселье и начнётся. В Анапе только за 2 дня заразилась больше,чем за всё время карантина!
19 июня, 20:10
s sergej Kukrecklj
71394192105
На понт берут люди в белых халатах))).
19 июня, 20:11
Арсений Новиков
111422392
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