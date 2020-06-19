ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19

"Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", — отметил чиновник.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцию выявили более чем у 8,35 миллиона человек, из них 450 тысяч скончались.