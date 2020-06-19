Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573208453.html
Инфекционист рассказала, при каких условиях коронавирус проживет 20 лет
Возбудитель COVID-19 не боится холода, в связи с чем после неоднократного выявления вспышек коронавируса именно на рынках с морепродуктами и мясом следует... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:46
распространение нового коронавируса
ли ланьцзюань
коронавирус covid-19
коронавирусы
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1400x0_80_0_0_06e95ea2c8c89cc1cacbac68128ad205.jpg
https://ria.ru/20200615/1572973358.html
https://ria.ru/20200530/1572207397.html
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1400x0_80_0_0_06e95ea2c8c89cc1cacbac68128ad205.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:309:2048:1845_1400x0_80_0_0_8c271327401672bfa29cb2a2302b4fdd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c161faaf3244bed44754da1b14aac32f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ли ланьцзюань, коронавирус covid-19, коронавирусы, пекин, китай, в мире

Инфекционист рассказала, при каких условиях коронавирус проживет 20 лет

19:27 19.06.2020 (обновлено: 23:46 19.06.2020)
2548
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Возбудитель COVID-19 не боится холода, в связи с чем после неоднократного выявления вспышек коронавируса именно на рынках с морепродуктами и мясом следует уделить особое внимание надзору за импортируемыми замороженными товарами, заявила член специальной экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.
"Вирус COVID-19 — особенный, он не боится холода, при температуре минус четыре градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре минус 20 градусов Цельсия — до 20 лет. Это объясняет, почему несколько раз вирус был обнаружен на рынках морепродуктов, где находилось большое количество охлажденных товаров, вполне возможно, что вирус может перевозиться (на продуктах. — Прим. ред.) через границу", — заявила Ли Ланьцзюань, слова которой приводит новостной портал "Чжунго синьвэньван".
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
15 июня, 23:29Распространение нового коронавируса
Инфекционист оценила вероятность передачи коронавируса через поверхность
По ее словам, "вирус COVID-19 может долгое время выживать в условиях низких температур, именно поэтому таможенные органы должны усилить всестороннюю проверку замороженных продуктов и одновременно отследить источник тех импортированных товаров, образцы с которых показали положительный результат на коронавирус".
Ли Ланьцзюань добавила, что в дальнейшем работа таможни будем иметь большое значение, необходимо принимать строгие меры предосторожности и контроля в отношении въезжающих в страну людей и ввозимых товаров.
"Нельзя оставлять без внимания проверку, а также осуществление мер профилактики и эпидемиологического контроля в сфере транспортировки замороженных товаров", — подчеркнула эксперт.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
30 мая, 03:40Распространение нового коронавируса
Инфекционист рассказала, чего не хватает больным с COVID-19
Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
По данным на утро пятницы, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 25 новых случаев COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 183 человека с COVID-19, под медицинским наблюдением — 15 бессимптомных носителей вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10841428
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЛи ЛаньцзюаньКоронавирус COVID-19КоронавирусыПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко заявил о резком снижении числа случаев коронавируса в Дагестане
Актер Александр Домогаров
Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
Раковые клетки
Врач рассказала, когда боль в груди говорит о раке
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Пьяный мужчина
У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Он не дышал: как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
Медик
В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Знак процента на витрине
Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018
Ведущий "Модного приговора" рассказал, как Малышева спасла ему жизнь
Акватория порта в Севастополе
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния