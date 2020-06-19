https://ria.ru/20200619/1573208358.html
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:25
2020-06-19T23:28
whatsapp inc.
москва
воронеж
италия
технологии
общество
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https://ria.ru/20200612/1572838623.html
1
москва
воронеж
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., москва, воронеж, италия, технологии, общество