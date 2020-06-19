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В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:28
whatsapp inc.
москва
воронеж
италия
технологии
общество
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1
москва
воронеж
италия
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:399:2932:2048_1400x0_80_0_0_d618d116d5c53d328d4ed79845353faf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., москва, воронеж, италия, технологии, общество

В работе WhatsApp произошел сбой

19:25 19.06.2020 (обновлено: 23:28 19.06.2020)
21352
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, перебои начались около 18.53 мск, а наибольшее количество неполадок в работе WhatsApp зафиксировано в Великобритании, Нидерландах, Италии, Германии, Мексике. Небольшое количество жалоб также зафиксировано в России, а именно в Москве, Екатеринбурге и Воронеже.
Мессенджер WhatsApp
12 июня, 01:51
В WhatsApp появится новая функция
При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей (70%) испытывают проблемы с отображением времени последнего посещения, 25% пользователей жалуются на проблемы с соединением, 4% - на сложности с авторизацией.
26375821
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WhatsApp Inc.МоскваВоронежИталияТехнологииОбщество
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