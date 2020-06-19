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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573208237.html
ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
Центризбирком в процессе подготовки общероссийского голосования по поправкам столкнулся с различными сложностями, в том числе с необходимостью обеспечить... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:20
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, элла памфилова, политика

ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам

19:19 19.06.2020 (обновлено: 19:20 19.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центризбирком в процессе подготовки общероссийского голосования по поправкам столкнулся с различными сложностями, в том числе с необходимостью обеспечить максимальную безопасность голосования для граждан, но при этом сделать его максимально открытым для общества, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Первого канала.
"Основная проблема - это то, чтобы обеспечить максимальную безопасность, развести потоки: кто-то приходит и уходит, чтобы люди не сталкивались, предложить виды голосования на воздухе, расширить голосование на дому. Вот все эти разнообразные виды голосования, при этом обеспечить максимальную открытость для общества, не допустить разного рода административного давления на людей", - сказала Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЭлла ПамфиловаПолитика
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