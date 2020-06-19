ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам

"Основная проблема - это то, чтобы обеспечить максимальную безопасность, развести потоки: кто-то приходит и уходит, чтобы люди не сталкивались, предложить виды голосования на воздухе, расширить голосование на дому. Вот все эти разнообразные виды голосования, при этом обеспечить максимальную открытость для общества, не допустить разного рода административного давления на людей", - сказала Памфилова.