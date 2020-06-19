Сектоведы прокомментировали конфликт со схиигуменом Сергием Романовым

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Критическая ситуация в Среднеуральском женском монастыре, с отказом схиигумена Сергия (Романова) подчиниться церковной власти, свидетельствует о растущей в Церкви проблеме младостарчества - неправильной и опасной практики духовного наставничества, и это должно стать предметом общецерковного обсуждения, считают российские сектоведы.

Ранее Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также проклял всех, кто выступает за закрытие церквей. В Среднеуральском монастыре, где служил Романов, по его просьбе сейчас введено круглосуточное дежурство с привлечением активистов. По информации епархии, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Романовым, являвшимся духовником обители.

"Младостарчество, под которым подразумевается недопустимое превышение полномочий пастырем (монашествующим, белым священником или даже мирянином, воспринявшим на себя функции "духовничества" в отношении своих последователей) своих обязанностей в духовном окормлении вверенной ему паствы, в настоящее время приобретает в Русской православной церкви все более тревожные черты", - говорится в заявлении Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), поступившем в РИА Новости.

По мнению экспертов, события последних месяцев говорят о том, что проблема по-прежнему остается нерешенной. В ассоциации сектоведов напомнили, в частности, о деструктивной деятельности бывшего священника Владимира Головина из города Болгар , который также был запрещен в служении и в 2019 году извергнут из сана. В РПЦ тогда осудили деятельность Головина как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране.

По оценке РАЦИРС, фигуры Головина или Романова - это "всего лишь единичные яркие примеры проблемы младостарчества, которая, увы, не исчерпывается этими двумя персонажами".

"Во многих епархиях имеются подобные "старцы", "прозорливцы", "экзорцисты", которые запугивая своих прихожан "грядущим антихристом", "электронным концлагерем" и прочими надуманными страхами, создают собственные "откровения" о "царе-искупителе", лжесвятом Славике Чебаркульском, "тайном схиепископе Иосифе Сталине ", "прозорливом старце Распутине ", якобы предательстве православия всем епископатом и тому подобные алармистские высказывания, предлагая взамен свои собственные рецепты спасения, но только тем, кто проявит в отношении этих лжестарцев полное и бескомпромиссное повиновение", - отмечается в заявлении.

Нередко монашествующие "младостарцы" - не обязательно молодые по возрасту - проживают в монастырях и принимают толпы паломников, ломая многим из них жизнь, признали в ассоциации. При этом "за целым рядом этих новоявленных гуру, маскирующихся под православных пастырей, тянется шлейф всякого рода скандалов или даже преступлений".

"В связи с резким ростом числа случаев душепагубного явления младостарчества видим насущную необходимость в самом серьезном общецерковном рассмотрении данного вопроса и принятии результативных решений этой проблемы на самом высоком церковном уровне. Мы также просим епархиальных преосвященных обратить особое внимание на эту серьезнейшую проблему, ибо ранее мы сталкивались с ситуацией, когда поступающие многочисленные жалобы о тех или иных "чудотворцах", действующих во вверенных их окормлению епархиях часто замалчивались, либо просто игнорировались", - говорится в заявлении.

По оценке сектоведов, на примере событий вокруг бывшего священника Головина и уже запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) можно видеть, что эта проблема никогда сама по себе не "рассасывается", но лишь нарастает.