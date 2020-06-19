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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200619/1573207769.html
Сектоведы прокомментировали конфликт со схиигуменом Сергием Романовым
Критическая ситуация в Среднеуральском женском монастыре, с отказом схиигумена Сергия (Романова) подчиниться церковной власти, свидетельствует о растущей в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:28
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
валентин распутин
русская православная церковь
иосиф сталин (джугашвили)
болгар
общество
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, валентин распутин, русская православная церковь, иосиф сталин (джугашвили), болгар, общество

Сектоведы прокомментировали конфликт со схиигуменом Сергием Романовым

19:09 19.06.2020 (обновлено: 23:28 19.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий (Романов)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Критическая ситуация в Среднеуральском женском монастыре, с отказом схиигумена Сергия (Романова) подчиниться церковной власти, свидетельствует о растущей в Церкви проблеме младостарчества - неправильной и опасной практики духовного наставничества, и это должно стать предметом общецерковного обсуждения, считают российские сектоведы.
Ранее Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также проклял всех, кто выступает за закрытие церквей. В Среднеуральском монастыре, где служил Романов, по его просьбе сейчас введено круглосуточное дежурство с привлечением активистов. По информации епархии, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Романовым, являвшимся духовником обители.
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"Младостарчество, под которым подразумевается недопустимое превышение полномочий пастырем (монашествующим, белым священником или даже мирянином, воспринявшим на себя функции "духовничества" в отношении своих последователей) своих обязанностей в духовном окормлении вверенной ему паствы, в настоящее время приобретает в Русской православной церкви все более тревожные черты", - говорится в заявлении Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), поступившем в РИА Новости.
По мнению экспертов, события последних месяцев говорят о том, что проблема по-прежнему остается нерешенной. В ассоциации сектоведов напомнили, в частности, о деструктивной деятельности бывшего священника Владимира Головина из города Болгар, который также был запрещен в служении и в 2019 году извергнут из сана. В РПЦ тогда осудили деятельность Головина как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране.
По оценке РАЦИРС, фигуры Головина или Романова - это "всего лишь единичные яркие примеры проблемы младостарчества, которая, увы, не исчерпывается этими двумя персонажами".
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"Во многих епархиях имеются подобные "старцы", "прозорливцы", "экзорцисты", которые запугивая своих прихожан "грядущим антихристом", "электронным концлагерем" и прочими надуманными страхами, создают собственные "откровения" о "царе-искупителе", лжесвятом Славике Чебаркульском, "тайном схиепископе Иосифе Сталине", "прозорливом старце Распутине", якобы предательстве православия всем епископатом и тому подобные алармистские высказывания, предлагая взамен свои собственные рецепты спасения, но только тем, кто проявит в отношении этих лжестарцев полное и бескомпромиссное повиновение", - отмечается в заявлении.
Нередко монашествующие "младостарцы" - не обязательно молодые по возрасту - проживают в монастырях и принимают толпы паломников, ломая многим из них жизнь, признали в ассоциации. При этом "за целым рядом этих новоявленных гуру, маскирующихся под православных пастырей, тянется шлейф всякого рода скандалов или даже преступлений".
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"В связи с резким ростом числа случаев душепагубного явления младостарчества видим насущную необходимость в самом серьезном общецерковном рассмотрении данного вопроса и принятии результативных решений этой проблемы на самом высоком церковном уровне. Мы также просим епархиальных преосвященных обратить особое внимание на эту серьезнейшую проблему, ибо ранее мы сталкивались с ситуацией, когда поступающие многочисленные жалобы о тех или иных "чудотворцах", действующих во вверенных их окормлению епархиях часто замалчивались, либо просто игнорировались", - говорится в заявлении.
По оценке сектоведов, на примере событий вокруг бывшего священника Головина и уже запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) можно видеть, что эта проблема никогда сама по себе не "рассасывается", но лишь нарастает.
"Более того, любое попустительство в отношении них подобные лжестарцы-гуру воспринимают как слабость епархиального руководства и все более радикализируются. <...> Надеемся, что своевременные и решительные действия нашего священноначалия смогут предотвратить возникновение кризисных ситуаций", - отмечается в обращении.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеВалентин РаспутинРусская православная церковьИосиф Сталин (Джугашвили)БолгарОбщество
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