Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американская актриса Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.

На черно-белом снимке молодая актриса еще не перекрасилась в блондинку. Она запечатлена в очках с массивной оправой, белой водолазке и крестиком на шее.

Стоун пояснила, что фотографию сделали во время ее участия в постановке "Звуки музыки".

Пользователи соцсети не сразу узнали голливудскую актрису.

"Я думал, это Дайан Китон", — написал xxibdc.

"Шэрон-ботаник такая милая!" — отметила dannarottt.

"Да ладно! Это действительно вы?" — удивился carlos.carlosmarcelino.

"И даже в таком наряде вы остаетесь привлекательной", — восхитился снимком inelydiaisidoria.