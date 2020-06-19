https://ria.ru/20200619/1573207521.html
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:02
2020-06-19T19:02
культура
шэрон стоун
сша
в мире
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шэрон стоун, сша, в мире
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Американская актриса Шэрон Стоун
привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
На черно-белом снимке молодая актриса еще не перекрасилась в блондинку. Она запечатлена в очках с массивной оправой, белой водолазке и крестиком на шее.
Стоун пояснила, что фотографию сделали во время ее участия в постановке "Звуки музыки".
Пользователи соцсети не сразу узнали голливудскую актрису.
"Я думал, это Дайан Китон", — написал xxibdc.
"Шэрон-ботаник такая милая!" — отметила dannarottt.
"Да ладно! Это действительно вы?" — удивился carlos.carlosmarcelino.
"И даже в таком наряде вы остаетесь привлекательной", — восхитился снимком inelydiaisidoria.
"Похожа на монашку!" — считает cedubc.