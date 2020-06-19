Туристам разрешат не носить маски на круизных теплоходах

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гостей круизных речных теплоходов не будут заставлять в обязательном порядке носить маски на борту судов, поскольку этого нет в требованиях Гостей круизных речных теплоходов не будут заставлять в обязательном порядке носить маски на борту судов, поскольку этого нет в требованиях Роспотребнадзора , заявил председатель совета директоров компании " Инфофлот " Александр Соснин.

Выступая на онлайн-конференции, посвященной началу морской и речной пассажирской навигации в стране в 2020 году, он отметил, что будут определенные моменты, связанные с противоэпидемиологической безопасностью, которые повлияют на круиз.

"Это будет рассадка в ресторанах, питание в две смены и, возможно, мы будем делать по два одинаковых вечерних мероприятия", - сказал Соснин.

По его мнению, основные изменения возможны на берегу, так как каждый регион предъявляет свои требования по безопасности.

"Пока большинство регионов требует уменьшить количество туристов в группах, поэтому придётся заказывать большее количество экскурсионных автобусов для свободной рассадки. То же самое относится и к пешеходным группам, мы будем использовать аудиогиды, чтобы группы могли рассеиваться", - пояснил он.

"Регионы могут вводить требования, чтобы туристы носили маски, но на бортах мы не будем никого принуждать носить маски - этого нет в требованиях Роспотребнадзора", - заверил Соснин.