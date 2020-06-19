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Туристам разрешат не носить маски на круизных теплоходах
Гостей круизных речных теплоходов не будут заставлять в обязательном порядке носить маски на борту судов, поскольку этого нет в требованиях Роспотребнадзора,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:01
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инфофлот, коронавирусы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Туристам разрешат не носить маски на круизных теплоходах

15:58 19.06.2020 (обновлено: 19:01 19.06.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиКруизный теплоход в Кинешме
Круизный теплоход в Кинешме
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гостей круизных речных теплоходов не будут заставлять в обязательном порядке носить маски на борту судов, поскольку этого нет в требованиях Роспотребнадзора, заявил председатель совета директоров компании "Инфофлот" Александр Соснин.
Выступая на онлайн-конференции, посвященной началу морской и речной пассажирской навигации в стране в 2020 году, он отметил, что будут определенные моменты, связанные с противоэпидемиологической безопасностью, которые повлияют на круиз.
"Это будет рассадка в ресторанах, питание в две смены и, возможно, мы будем делать по два одинаковых вечерних мероприятия", - сказал Соснин.
По его мнению, основные изменения возможны на берегу, так как каждый регион предъявляет свои требования по безопасности.
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"Пока большинство регионов требует уменьшить количество туристов в группах, поэтому придётся заказывать большее количество экскурсионных автобусов для свободной рассадки. То же самое относится и к пешеходным группам, мы будем использовать аудиогиды, чтобы группы могли рассеиваться", - пояснил он.
"Регионы могут вводить требования, чтобы туристы носили маски, но на бортах мы не будем никого принуждать носить маски - этого нет в требованиях Роспотребнадзора", - заверил Соснин.
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