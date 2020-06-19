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Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз из-за коронавируса
Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз в российском посольстве и генконсульствах до 30 июня текущего года. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T00:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз из-за коронавируса

18:53 19.06.2020 (обновлено: 00:30 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГерб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз в российском посольстве и генконсульствах до 30 июня текущего года.
"Выдача виз в посольстве и генконсульствах ограничивается, предположительно, до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
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Отмечается, что более подробная информация о визовых вопросах в связи с COVID-19 опубликована на сайте посольства.
Ранее посольство Германии в Москве предупредило об ограничений выдачи виз до 15 июня в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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