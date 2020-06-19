https://ria.ru/20200619/1573207114.html
Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз из-за коронавируса
Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз в российском посольстве и генконсульствах до 30 июня текущего года. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:53
2020-06-20T00:30
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москва
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149457/10/1494571039_0:65:2975:1738_1400x0_80_0_0_88c3578ea2d0517c4d813280b26ff7bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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