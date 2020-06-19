Эксперт оценил мнение Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Противоречие решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) конституции - это общая проблема для европейских стран, а не только России, ее решение пока не найдено на международном уровне в Совете Европы, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Противоречие решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) конституции - это общая проблема для европейских стран, а не только России, ее решение пока не найдено на международном уровне в Совете Европы, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но не будут вносить изменения в поправки к конституции.

Как подчеркнул эксперт, опасения Венецианской комиссии в основном связаны с тем, что Россия не будет выполнять решения ЕСПЧ. Но иногда суд принимает решения, которые противоречат конституционному порядку каких-либо стран, и это является общеевропейской проблемой, сказал он.

"Это общая проблема для Европы . Поэтому Венецианская комиссия подготовила это заключение в связи с разработкой доклада, который готовит Парламентская ассамблея Совета Европы, об исполнимости решений ЕСПЧ. Эта проблема сейчас общеевропейская, она не только для России, но и для других стран. Поэтому надо понимать, что это мнение, которое высказано в отношении России, но в связи с общей тенденцией", - сказал РИА Новости Капустин.

Он подчеркнул, что с этой проблемой с этой проблемой сталкивается не только Россия, но и другие страны – Германия , Великобритания, Франция , Италия, Польша , Азербайджан.

"Иногда ЕСПЧ принимает такие решения, которые могут противоречить их конституционному порядку. Возникает вопрос: как их исполнять? Кто вообще осмелится исполнять решения, которые противоречат конституции, все же чиновники присягают на верность конституции во всех демократических государствах. Ни один чиновник, ни один орган не будет этого делать, поэтому нужны какие-то выходы", - сказал эксперт.

По словам эксперта, так как выхода из этой ситуации на международном уровне в Совете Европы пока не найдено, каждое государство в одиночку ищет свои собственные способы, но не исключают возможности вступления в диалог с ЕСПЧ для того, чтобы урегулировать в общих интересах проблему неисполнения того или иного решения.

"Мы то же самое. Конституционный суд в своем заключении по поправкам к статье 79 конституции эту позицию четко выразил. Конституционный суд заявил готовность вступать в диалог и находить взаимоприемлемые решения", - подчеркнул Капустин.