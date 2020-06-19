Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове

Накануне Домогаров обвинил критиков Ефремова в том, что те "топчутся на крови", а также заявил, что потерял желание выходить на сцену. Позднее актер попытался объясниться за свою публикацию. По его словам, пост был посвящен не "трагедии артиста Ефремова", а "страшным посланиям от людей", которые "от зависти копили яд". Он призвал прекратить травлю своего коллеги по цеху.