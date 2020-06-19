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Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове
Актер Александр Домогаров закрыл профиль в инстаграме после того, как разместил запись в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:50
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
александр домогаров
происшествия
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https://ria.ru/20200619/1573158877.html
Наверное человеку надоело читать мнения диванных экспертов, которые наивно думают, что их изречения желчи для кого-то значимо.
65
Что так? Он же за каждое свое слово отвечает) Или нет?
54
24
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, александр домогаров, происшествия

Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове

18:50 19.06.2020
6313
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Александр Домогаров
Актер Александр Домогаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Александр Домогаров . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Актер Александр Домогаров закрыл профиль в инстаграме после того, как разместил запись в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова.
Накануне Домогаров обвинил критиков Ефремова в том, что те "топчутся на крови", а также заявил, что потерял желание выходить на сцену. Позднее актер попытался объясниться за свою публикацию. По его словам, пост был посвящен не "трагедии артиста Ефремова", а "страшным посланиям от людей", которые "от зависти копили яд". Он призвал прекратить травлю своего коллеги по цеху.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, попал в ДТП в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой мужчину экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако пострадавшая сторона не приняла извинения Ефремова и отказалась от материальной помощи со стороны артиста.
Николай Цискаридзе
Вчера, 02:24
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
62189371362
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовАлександр ДомогаровПроисшествия
Популярные комментарии
Наверное человеку надоело читать мнения диванных экспертов, которые наивно думают, что их изречения желчи для кого-то значимо.
19 июня, 19:22
Д Дмитрий Жарков
8200253
Что так? Он же за каждое свое слово отвечает) Или нет?
19 июня, 19:18
Саша Неваша
4830003
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