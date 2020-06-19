Ситуационный центр энергетики и ЖКХ Подмосковья начнет работу 1 июля

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства . Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области начнет свою работу 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

"В ситуационно-аналитическом центре энергетики и ЖКХ Московской области будет собираться и обрабатываться информация по жалобам жителей со всех порталов, социальных сетей, а также обращения, поступающие от граждан Подмосковья в ЕДДС муниципалитетов. Это позволит точнее анализировать состояние объектов ЖКХ и энергетики и выявлять наиболее критичные, отслеживать динамику аварийности на объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В задачи центра также будет входить сопровождение работы публичного портала "Карта плановых отключений", на котором жители в онлайн-режиме могут получить официальную информацию о плановых отключениях по всем видам ресурсов.