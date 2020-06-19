https://ria.ru/20200619/1573206919.html
Ситуационный центр энергетики и ЖКХ Подмосковья начнет работу 1 июля
Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области начнет свою работу 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:50
2020-06-19T18:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости
. Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
начнет свою работу 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
"В ситуационно-аналитическом центре энергетики и ЖКХ Московской области будет собираться и обрабатываться информация по жалобам жителей со всех порталов, социальных сетей, а также обращения, поступающие от граждан Подмосковья в ЕДДС муниципалитетов. Это позволит точнее анализировать состояние объектов ЖКХ и энергетики и выявлять наиболее критичные, отслеживать динамику аварийности на объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В задачи центра также будет входить сопровождение работы публичного портала "Карта плановых отключений", на котором жители в онлайн-режиме могут получить официальную информацию о плановых отключениях по всем видам ресурсов.
"Определение того, что является аварией, а что простым технологическим сбоем, различаются. Работа ситуационно-аналитического центра энергетики и ЖКХ Московской области направлена на то, чтобы получать корректные и достоверные данные по аварийности, оперативно взаимодействуя с органами исполнительной власти – МЧС России и Минэнерго России, а также на то, чтобы исключить возможность дублирования информации о происшествиях, поступивших из разных источников. Эти данные в конечном счете помогут выделить наиболее критичные объекты ЖКХ и энергетики, нуждающиеся в модернизации или ремонте", - приводятся слова министра энергетики Подмосковья Александра Самарина.