Трамп заявил, что критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке

"Я сказал: Джон, если честно — если ты в это веришь сейчас, то с тобой что-то сильно не то. Я еще могу понять, если (верил) в то время", - сказал Трамп.

Суд рассмотрит в пятницу требование минюста приостановить выход книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.