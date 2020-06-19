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Трамп заявил, что критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно расходился во взглядах со своим бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и, в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:40
джон болтон
дональд трамп
иракская война (2003-2011)
ирак
сша
в мире
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353
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джон болтон, дональд трамп, иракская война (2003-2011), ирак, сша, в мире

Трамп заявил, что критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке

18:40 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно расходился во взглядах со своим бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и, в частности, критиковал его за позицию по войне в Ираке.
В интервью Politico Трамп рассказал, что однажды обсуждал с Болтоном вторжение США в Ирак в 2003 году, одним из идеологов которого был Болтон, и вновь услышал от него слова в защиту этой войны.
"Я сказал: Джон, если честно — если ты в это веришь сейчас, то с тобой что-то сильно не то. Я еще могу понять, если (верил) в то время", - сказал Трамп.
Он также назвал Болтона "спятившим". "Все считали, что он полный псих", - добавил Трамп.
Суд рассмотрит в пятницу требование минюста приостановить выход книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Вчера, 09:19
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Джон БолтонДональд ТрампИракская война (2003-2011)ИракСШАВ мире
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