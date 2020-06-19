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Адвокат прокомментировал сообщения о Барецком в машине Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев назвал пиаром заявление музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе актером Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП, и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:54
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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происшествия
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353
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Адвокат прокомментировал сообщения о Барецком в машине Ефремова

18:36 19.06.2020 (обновлено: 18:54 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма "Брат-3"
 Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев назвал пиаром заявление музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе актером Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП, и опроверг его слова о том, что он якобы находился в момент столкновения в машине.
Барецкий рассказал в пятницу РИА Новости, что он выпивал с Ефремовым в день ДТП на Садовом кольце, но момента аварии не помнит. Музыкант также прокомментировал свое предыдущее заявление, которое распространили СМИ, о том, что он находился с Ефремовым в машине. По его словам, после этого ему позвонили из правоохранительных органов. "Мне звонили из главка. Говорят: "На камерах вас не было". Да, не было", - подтвердил Барецкий.
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Пашаев, который защищает интересы Ефремова, назвал новое заявление музыканта пиаром и опроверг его слова о машине. "Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один", - добавил адвокат.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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