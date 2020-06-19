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Итальянский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Предложение президента РФ Владимира Путина провести саммит "ядерной пятёрки" Совета безопасности ООН можно считать желанием России привлечь к обсуждению мировых РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:33
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, оон, в мире

Итальянский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне

18:33 19.06.2020
3350
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 19 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Предложение президента РФ Владимира Путина провести саммит "ядерной пятёрки" Совета безопасности ООН можно считать желанием России привлечь к обсуждению мировых проблем ведущих международных игроков, несмотря на сложности в отношениях с ними, российский лидер своей статьей представляет новый образ страны, считает профессор международных отношений римского университета Luiss Сильвия Менегацци (Silvia Menegazzi).
Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.
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"Статья сама по себе, на мой взгляд, представляет новый нарратив и новый образ России на международном уровне. Это более инклюзивный подход по сравнению с теми, которые Россия продвигает на международном уровне и к которым мы привыкли. Предложение провести саммит или многостороннюю встречу с участием пяти стран является примером желания России играть более активную роль на международном уровне, включая в этот процесс все другие крупные державы, несмотря на неустойчивость и колебания с некоторыми из них", - сказала РИА Новости итальянский эксперт.
Вместе с тем, по мнению Менегацци, было бы неправильным "обсуждать мировой порядок" на основе только ядерных держав.
"Возможно, это политическое видение (Путина) немного "ретро", в том смысле, что когда говорят о многосторонних международных инициативах, ведущие страны пытаются продвинуть идеи, чуть более соответствующие нынешнему времени, такие как проблемы окружающей среды. Говорить о ядерном оружии мне представляется устаревшим, но во многих смыслах это не так. Совет Безопасности ООН и подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия до сих пор играют фундаментальную роль", - заявила профессор университета Luiss.
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Австрийский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинООНВ мире
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