Итальянский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне

"Статья сама по себе, на мой взгляд, представляет новый нарратив и новый образ России на международном уровне. Это более инклюзивный подход по сравнению с теми, которые Россия продвигает на международном уровне и к которым мы привыкли. Предложение провести саммит или многостороннюю встречу с участием пяти стран является примером желания России играть более активную роль на международном уровне, включая в этот процесс все другие крупные державы, несмотря на неустойчивость и колебания с некоторыми из них", - сказала РИА Новости итальянский эксперт.