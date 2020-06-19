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У проекта "Северный поток — 2" сменили директора
Хенниг Коте, занимавший должность директора проекта "Северный поток — 2", покинул компанию Nord Stream 2 AG, его место занял Марко Казирати, сообщили РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:33
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
газпром
германия
сша
украина
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, газпром, германия, сша, украина, экономика

У проекта "Северный поток — 2" сменили директора

18:30 19.06.2020 (обновлено: 18:33 19.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Хенниг Коте, занимавший должность директора проекта "Северный поток — 2", покинул компанию Nord Stream 2 AG, его место занял Марко Казирати, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Хенниг Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком — 2", так и над "Северным потоком", - сообщили в компании.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореСеверный потокГазпромГерманияСШАУкраинаЭкономика
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