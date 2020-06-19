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Десять новых случаев COVID-19 выявили в Греции за сутки
Десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за последние сутки, всего в стране подтверждены 3237 случаев COVID-19, сообщила Национальная... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:30
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, греция, в мире

Десять новых случаев COVID-19 выявили в Греции за сутки

18:30 19.06.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 19 июн - РИА Новости. Десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за последние сутки, всего в стране подтверждены 3237 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в пятницу.
Последние два дня суточный рост заболевших оказался намного больше обычного за последние недели. Накануне было 24 новых случая заражения, два дня назад – 55 случаев.
За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 189 человек, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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