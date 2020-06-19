В СФ оценили возможное продление европейских санкций против России

"Это целевая политика коллективного Запада. Одним из ведущих условий минских соглашений является "Формула Штайнмайера". В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма", - сказал Кондратьев РИА Новости.