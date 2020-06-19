Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573205380.html
В СФ оценили возможное продление европейских санкций против России
Санкции ЕС против России плохо увязаны с минскими соглашениями, это, скорее, целевая политика коллективного Запада, считает сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:29
алексей кондратьев
шарль мишель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
https://ria.ru/20200618/1573122970.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_251c4a15dde11ef3cc71cddfc3e41ab6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_935:0:2982:2047_1400x0_80_0_0_099f7eb00d4b23e71af0f5a4352da295.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кондратьев, шарль мишель, в мире

В СФ оценили возможное продление европейских санкций против России

18:29 19.06.2020
746
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Санкции ЕС против России плохо увязаны с минскими соглашениями, это, скорее, целевая политика коллективного Запада, считает сенатор Алексей Кондратьев.
Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сказал на пресс-конференции, что главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ. Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.
"Это целевая политика коллективного Запада. Одним из ведущих условий минских соглашений является "Формула Штайнмайера". В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма", - сказал Кондратьев РИА Новости.
Для нашей страны Крымский вопрос принципиален - "это территория России, ей и останется", заключил политик.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 июня, 14:02
В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
1911120
Обсудить 0
Алексей КондратьевШарль МишельВ мире
Рекомендуем
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
У проекта "Северный поток — 2" сменили директора
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3
Адвокат прокомментировал сообщения о Барецком в машине Ефремова
Президент РФ Владимир Путин
Итальянский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
Десять новых случаев COVID-19 выявили в Греции за сутки
Сервер
Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса
Конституция РФ
Эксперт оценил позицию Венецианской комиссии по поправкам
Конституция РФ
Эксперт оценил мнение Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско
США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС
Актер Александр Домогаров
Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Швейцарии за сутки выявили 17 новых случаев COVID-19
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния