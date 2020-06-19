Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от "Северного потока — 2" из-за убийства в Берлине в 2019 году, в котором обвинили россиянина.
"Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, действительно в самом сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что нам следует три раза подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод по перекачке денег в Москву, чтобы получать газ из России. Есть другие поставщики, от которых можно получать газ", — заявил политик в интервью Bild.
Он призвал канцлера на саммите ЕС обсудить с партнерами, какой может быть совместный ответ.
По мнению Ламбсдорфа, Меркель будет сложно убедить европейцев жестко отреагировать на случившееся в то время, как достраивается "Северный поток — 2".
"Канцлер очень хорошо знает Владимира Путина, хорошо знает Россию, хорошо говорит по-русски. И она хорошо знает, что российская политика недружелюбна по отношению к Германии и Европейскому союзу. <...> Поэтому я не понимаю, почему она и ее правительство столь долго позволяли этому проекту трубопровода продолжаться. Считаю, это должно прекратиться", — заключил депутат.
"Убийство в Тиргартене"
В августе 2019 года в центральном районе Берлина застрелили 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили). Он получил смертельное ранение в голову. Вскоре полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
Для въезда в Шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадима С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в Брянска, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве.
По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа 2020 года Вадим К. (также известный как Вадим С.) подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.
С 24 августа 2019 года подозреваемый находится в предварительном заключении.
По версии следствия, он получил задание о ликвидации от российских "государственных ведомств".
16 июня, 12:55В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США
МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
В Москве решения Берлина назвали политизированными, подчеркнув, что дело об убийстве не связано с Кремлем и официальными органами, и пообещали ответить зеркально.
Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, которого в России подозревали в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ".
Как отмечал российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.
По словам Путина, Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
Накануне Генпрокуратура Германии направила дело россиянина в суд.
Убитый с 2016 года проживал в статусе беженца в Германии, а ранее возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против России".
При этом, согласно заявлению прокуратуры, "российские ведомства причислили его к террористам и обвиняли в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират"*.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"