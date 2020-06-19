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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573205088.html
Эксперт оценил позицию Венецианской комиссии по поправкам
Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ - это мнение экспертов, из-за этих рекомендаций в России не станут отменять закон,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:22
голосование по поправкам в конституцию
анатолий капустин
европейский суд
конституция рф
владимир путин
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анатолий капустин, европейский суд, конституция рф, владимир путин, европа, в мире

Эксперт оценил позицию Венецианской комиссии по поправкам

18:22 19.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ - это мнение экспертов, из-за этих рекомендаций в России не станут отменять закон, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но не будут вносить изменения в поправки к конституции.
Талия Хабриева
Вчера, 16:55Голосование по поправкам в Конституцию
В рабочей группе оценили позицию Венецианской комиссии по поправкам
Эксперт отметил, что Венецианская комиссия – это консультативный орган Совета Европы, и рекомендации комиссии - это мнение экспертов о том, что представляет собой статья 79. Опасения комиссии в основном связаны с тем, что не будут выполняться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подчеркнул он.
"Это рекомендация, это мнение ученых. К нему прислушаются. Но поскольку у нас уже закон об одобрении принят, никто, ни один орган не будет сейчас отменять закон ради того, чтобы учесть чье-то мнение и разрабатывать снова поправки, это просто невозможно. Они это понимают, и мы это понимаем", - считает Капустин.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Вчера, 16:34
Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции
1202002
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Голосование по поправкам в КонституциюАнатолий КапустинЕвропейский судКонституция РФВладимир ПутинЕвропаВ мире
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