Эксперт оценил позицию Венецианской комиссии по поправкам

"Это рекомендация, это мнение ученых. К нему прислушаются. Но поскольку у нас уже закон об одобрении принят, никто, ни один орган не будет сейчас отменять закон ради того, чтобы учесть чье-то мнение и разрабатывать снова поправки, это просто невозможно. Они это понимают, и мы это понимаем", - считает Капустин.