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Белоруссия ждет от России снятия ограничений на пересечение границы
Белоруссия ждет от России скорого снятия всех ограничений для граждан на пересечение границы, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил в пятницу РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Белоруссия ждет от России снятия ограничений на пересечение границы

18:18 19.06.2020 (обновлено: 18:42 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белоруссия ждет от России скорого снятия всех ограничений для граждан на пересечение границы, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы хотим с удовлетворением отметить принятие российской стороной ряда решений о снятии временных ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу в отношении отдельных категорий граждан двух стран… Благодарим МИД России и лично министра за конструктивный подход и содействие в этих вопросах, а также за оказанную помощь и совместную работу по возвращению наших граждан на Родину. Ждем в скором времени снятия всех ограничений", - заявил Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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По словам министра, в пятницу в Минске состоялись плодотворные переговоры по актуальным темам двусторонней и многосторонней повестки дня, в том числе "по самым чувствительным вопросам", стороны согласовали позиции и сверили задачи на перспективу.
"Обсудили в целом график контактов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, и есть общее понимание, что нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества", - заметил глава МИД республики.
Также, продолжил Макей, подтверждена обоюдная нацеленность на углубление взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ, подробно обсуждено взаимодействие в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. "Договорились и дальше координировать подходы к деятельности в этих и иных многосторонних форматах, подчеркнули единство взглядов по основным проблемам современного мироустройства", -  добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57333 случая инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 337 человек.
В связи с коронавирусом многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Границы закрыли все страны-соседи Белоруссии, в том числе Россия. Белоруссия не вводила карантин и комендантский час, не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Международное авиасообщение не приостанавливалось, однако для всех прибывающих в страну действует обязательный 14-дневный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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