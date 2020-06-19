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75 лет Великой Победы
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Аксенов объяснил, почему не отменил парад Победы в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что передумал отменять проведение парада к 75-летию Победы в Симферополе из уважения к исторической памяти. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:15
75 лет великой победы
сергей аксенов (политик)
парад победы
симферополь
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общество
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7 495 645-6601 
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353
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сергей аксенов (политик), парад победы, симферополь, республика крым, севастополь, общество

Аксенов объяснил, почему не отменил парад Победы в Симферополе

18:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что передумал отменять проведение парада к 75-летию Победы в Симферополе из уважения к исторической памяти.
Ранее Аксенов сообщил об отмене парада Победы в Симферополе из-за необходимости соблюдения санитарных норм и мероприятий из-за коронавируса. Позже он заявил, что парад все же состоится, есть поддержка со стороны министерства обороны РФ.
"Это было впервые за шесть лет, когда я руководил Крымом и изменил свое решение. Я никогда их не меняю, но исключительно из уважения к памяти нашей, к нашим родным, близким и вообще к этой истории я с удовольствием, честного говоря впервые так получилось, свое решение поменял", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Аксенов признал, что решение о проведении парада в Симферополе изначально давалось сложно.
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"Сначала мы, рассмотрев все возможности, прикинув силы, посчитали, что, наверное, мы ситуацию проконтролировать в полном объеме не сможем. Но после моего разговора с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым… мы договорились, что министерство обороны, в том числе своими силами проведет дезинфекцию площадей, улиц, на которых будет проходить парад, помогут с обеспечением безопасности, оцеплением", - сказал Аксенов.
По его словам, на парад также будут приглашены ветераны, но с учетом всех мер предосторожности.
Парады Победы на полуострове пройдут 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи.

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75 лет Великой ПобедыСергей Аксенов (политик)Парад ПобедыСимферопольРеспублика КрымСевастопольОбщество
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