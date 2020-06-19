Аксенов объяснил, почему не отменил парад Победы в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что передумал отменять проведение парада к 75-летию Победы в Симферополе из уважения к исторической памяти.

Ранее Аксенов сообщил об отмене парада Победы в Симферополе из-за необходимости соблюдения санитарных норм и мероприятий из-за коронавируса. Позже он заявил, что парад все же состоится, есть поддержка со стороны министерства обороны РФ.

"Это было впервые за шесть лет, когда я руководил Крымом и изменил свое решение. Я никогда их не меняю, но исключительно из уважения к памяти нашей, к нашим родным, близким и вообще к этой истории я с удовольствием, честного говоря впервые так получилось, свое решение поменял", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24"

Аксенов признал, что решение о проведении парада в Симферополе изначально давалось сложно.

"Сначала мы, рассмотрев все возможности, прикинув силы, посчитали, что, наверное, мы ситуацию проконтролировать в полном объеме не сможем. Но после моего разговора с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым … мы договорились, что министерство обороны, в том числе своими силами проведет дезинфекцию площадей, улиц, на которых будет проходить парад, помогут с обеспечением безопасности, оцеплением", - сказал Аксенов.

По его словам, на парад также будут приглашены ветераны, но с учетом всех мер предосторожности.

Парады Победы на полуострове пройдут 24 июня в Севастополе , Симферополе и Керчи