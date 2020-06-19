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Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов
Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич заявил, что прекращает свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:09
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, белоруссия, в мире

Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов

18:09 19.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыборы президента Белоруссии
Выборы президента Белоруссии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич заявил, что прекращает свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии.
Ранее не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что Губаревич получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе. Центр пояснил, что в вину политику вменялось нарушение порядка проведения массового мероприятия, а именно, участие в несанкционированном митинге на площадке у Комаровского рынка в Минске, не связанном с проведением пикета по сбору подписей. Губаревич свою вину не признал, заявив, что осуществлял сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты в соответствии с белорусским законодательством.
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"Я прекращаю участие в президентской кампании", - заявил Губаревич в пятницу РИА Новости.
Изначально ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 15 претендентов на президентский пост. Однако от участия в политической кампании отказались депутат нижней палаты парламента и председатель либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, зампредседателя ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. В пятницу завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, подписи необходимо сдать для проверки в соответствующие территориальные избиркомы до конца сегодняшнего дня. Минимальный порог для регистрации кандидатом - 100 тысяч достоверных подписей, решение о регистрации принимает ЦИК республики.

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