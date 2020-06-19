Глава ФосАгро Гурьев переизбран президентом РАПУ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) - решение по кандидатуре Гурьева единогласно принято на годовом общем собрании членов РАПУ, говорится в пресс-релизе РАПУ.

Выступая на собрании, Гурьев заявил, что благодаря совместным усилиям последние несколько лет индустрия демонстрирует рекордные результаты.

"В 2016 году ассоциация определила для себя две приоритетные задачи: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей в мире. Сегодня плоды работы на этих направлениях очевидны", - сказал Гурьев.

По словам главы ФосАгро, благодаря непрерывной работе над повышением эффективности, ставке на инновации и экологичность российские удобрения востребованы более чем в ста странах мира.

"Неизменным стратегическим приоритетом для нас всегда будет внутренний рынок, на который предприятия РАПУ поставляют удобрений больше, чем в любую другую страну мира", - сказал Гурьев.