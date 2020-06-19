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Глава ФосАгро Гурьев переизбран президентом РАПУ
Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) - решение по кандидатуре Гурьева... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:08
андрей гурьев
фосагро
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

Глава ФосАгро Гурьев переизбран президентом РАПУ

18:08 19.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро"
Генеральный директор группы ФосАгро
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) - решение по кандидатуре Гурьева единогласно принято на годовом общем собрании членов РАПУ, говорится в пресс-релизе РАПУ.
Выступая на собрании, Гурьев заявил, что благодаря совместным усилиям последние несколько лет индустрия демонстрирует рекордные результаты. 
"В 2016 году ассоциация определила для себя две приоритетные задачи: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей в мире. Сегодня плоды работы на этих направлениях очевидны", -  сказал Гурьев.
По словам главы ФосАгро, благодаря непрерывной работе над повышением эффективности, ставке на инновации и экологичность российские удобрения востребованы более чем в ста странах мира. 
"Неизменным стратегическим приоритетом для нас всегда будет внутренний рынок, на который предприятия РАПУ поставляют удобрений больше, чем в любую другую страну мира", - сказал Гурьев.
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Он отметил, что в целях надежного обеспечения минеральными удобрениями российских аграриев и сохранения конкурентоспособность на международных рынках, предприятиям РАПУ в ближайшие пять лет необходимо инвестировать в строительство новых и модернизацию действующих производств свыше одного триллиона рублей.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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