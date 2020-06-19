Эксперт прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предлагаемая поправка к статье 79 Конституции России не означает, что РФ откажется исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), она относится только к исключительным случаям, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но не будут вносить изменения в поправки к конституции.
"Это не отказ вообще выполнять решения ЕСПЧ, это исключительные ситуации, когда действительно может быть создана угроза либо правам и свободам наших граждан при выполнении такого рода предписания, такого рода решений, либо будут иные положения, противоречащие нашим конституционным положениям. Вот о чем идет речь. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Мы - великая держава, европейская, тем более, мы не собираемся никому угрожать, ничего нарушать. Мы то, что соответствует международному праву и нашим обязательствам, выполняли и будем выполнять", - сказал Капустин.
Он добавил, что судебное решение, как решение другой международной организации, не является источником международного права. "Источников международного права для любого государства всего два – это международный договор этого государства и международный обычай. Судебные решения являются вспомогательными средствами для определения норм, не более того. Поэтому никаких последствий, никакой ответственности для России не будет", - сказал эксперт.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.