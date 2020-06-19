Эксперт прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

"Это не отказ вообще выполнять решения ЕСПЧ, это исключительные ситуации, когда действительно может быть создана угроза либо правам и свободам наших граждан при выполнении такого рода предписания, такого рода решений, либо будут иные положения, противоречащие нашим конституционным положениям. Вот о чем идет речь. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Мы - великая держава, европейская, тем более, мы не собираемся никому угрожать, ничего нарушать. Мы то, что соответствует международному праву и нашим обязательствам, выполняли и будем выполнять", - сказал Капустин.