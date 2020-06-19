Воронежские депутаты: врач и законодатель — это равноценные профессии

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. В преддверии Дня медицинского работника депутаты Воронежской областной думы, совмещающие законотворческую деятельность с работой по медицинской специальности, рассказали о выборе профессии и о том, как работа врачом помогает писать законы.

"Воронежская область всегда славилась своей медицинской школой. Среди депутатов Воронежской областной думы также немало тех, кто работал в сфере здравоохранения или сегодня является практикующим врачом. Ежедневное спасение человеческих жизней и здоровья требует большого профессионализма, трудолюбия, самоотверженности, милосердия и бескорыстия. И закономерно, что жители региона выбирают в качестве своих представителей в парламенте медицинских работников", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

В семье должен быть медик

"В детстве мечтала стать педагогом. В школе родного Павловска была вожатой, любила работать с младшеклассниками. Но моя сестра, которая является для меня авторитетным человеком во многих вопросах, настаивала на том, что в семье должен быть хоть один медик. И я приняла соответствующее решение", - рассказывает председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова.

Сомнений у Ипполитовой, по ее словам, не было - поступать на педиатрический факультет.

"Все-таки изначально тяготела именно к работе с детьми. По окончании вуза, из которого выпустилась круглой отличницей и ленинской стипендиаткой, я все же осуществила свою изначальную мечту о преподавательской деятельности: в Воронежском мединституте в тот год, когда я выпускалась, открылась кафедра неонатологии, и я решила выбрать это сложное, но интересное направление", - говорит Ипполитова.

По ее словам, работа по профессии в сочетании с законодательной деятельности - это двойная нагрузка.

"Но для меня деятельность в областной думе является логичным продолжением моей медицинской и преподавательской работы, поскольку многие вопросы, которые приходится решать на посту председателя комитета по труду и социальной защите населения и в составе комитета по охране здоровья, перекликаются с тем, что я делаю на основном месте работы. И здесь и там – это общение с самыми ранимыми и незащищенными людьми, которые требуют особого внимания, и помощь которым приносит огромную радость", - считает Ипполитова.

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова © Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова

Опыт врача помогает в законотворчестве

"В своей профессии я прошел весь путь от фельдшера до главного врача. Научился решать не только медицинские, но и управленческие задачи. Я считаю, что накопленный профессиональный опыт мне и сегодня помогает в законотворческой деятельности – в общении с людьми, в принятии каких-то важных, оперативных решений", - рассказывает член комитета Воронежской облдумы по охране здоровья, главный врач Борисоглебской районной больницы Владимир Коробов.

Коробов очень хорошо помнит свою первую операцию, которую он выполнил, будучи студентом 6-го курса.

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Владимир Коробов с медсестрами в ЦРБ, архивное фото © Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Владимир Коробов с медсестрами в ЦРБ, архивное фото

"Это была аппендэктомия. Пациент – молодой мужчина. Все прошло успешно. Еще отлично помню, буквально по минутам, свой первый рабочий день в качестве врача хирургического отделения. Обход, лица пациентов и даже их диагнозы – все, как будто вчера, хотя с того момента прошло уже не одно десятилетие", - вспоминает Коробов.

Спасибо, доктор!

"Работа врачом – это, прежде всего, колоссальная ответственность за жизни людей, чуткость и сострадание в любой ситуации. Слова "спасибо, доктор" – это лучшая благодарность пациента, поэтому вопрос о выборе иной профессии для меня никогда не был актуальным", – говорит член комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов.

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Член комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов © Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Член комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов

Чернов - из семьи врачей. Его отец по окончании лечебного факультета ВГМИ имени Н.Н. Бурденко, в 1972 году, начал работать врачом и несколько десятилетий совмещал практическое здравоохранение с научно-педагогической деятельностью.

"Мама, по специальности врач акушер-гинеколог, 44 года трудится в БСМП №1. Мое знакомство с профессией началось с ранних лет и, на примере моих родителей, переросло в искреннее желание помогать людям и продолжить династию врачей", - говорит Чернов.

Равноценные профессии

"В хирургии очень много, если не все можно решить скальпелем, а в законодательстве – пером. Когда врач оперирует, он помогает одному пациенту, а если принимаешь закон, и это хороший, правильный закон, то помогаешь обществу в целом. Поэтому я считаю, что обе профессии – врач и законодатель – они равноценны по важности. Проблемы медицины необходимо знать изнутри, жить этой жизнью, общаться с коллегами, только тогда получается принимать взвешенные решения и законы, которые идут на пользу системе здравоохранения и всем наших гражданам", - считает председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров © Фото : пресс-служба Воронежской областной думы Председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров

Он признается, что не мыслит себя ни в какой другой сфере, кроме хирургии.