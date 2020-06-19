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Воронежская область
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Воронежские депутаты: врач и законодатель — это равноценные профессии
В преддверии Дня медицинского работника депутаты Воронежской областной думы, совмещающие законотворческую деятельность с работой по медицинской специальности,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:51
воронежская область
владимир нетесов
общество
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353
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60
владимир нетесов, общество

Воронежские депутаты: врач и законодатель — это равноценные профессии

18:02 19.06.2020 (обновлено: 19:51 19.06.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской областиПредседатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. В преддверии Дня медицинского работника депутаты Воронежской областной думы, совмещающие законотворческую деятельность с работой по медицинской специальности, рассказали о выборе профессии и о том, как работа врачом помогает писать законы.
"Воронежская область всегда славилась своей медицинской школой. Среди депутатов Воронежской областной думы также немало тех, кто работал в сфере здравоохранения или сегодня является практикующим врачом. Ежедневное спасение человеческих жизней и здоровья требует большого профессионализма, трудолюбия, самоотверженности, милосердия и бескорыстия. И закономерно, что жители региона выбирают в качестве своих представителей в парламенте медицинских работников", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

В семье должен быть медик

"В детстве мечтала стать педагогом. В школе родного Павловска была вожатой, любила работать с младшеклассниками. Но моя сестра, которая является для меня авторитетным человеком во многих вопросах, настаивала на том, что в семье должен быть хоть один медик. И я приняла соответствующее решение", - рассказывает председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова.
Сомнений у Ипполитовой, по ее словам, не было - поступать на педиатрический факультет.
"Все-таки изначально тяготела именно к работе с детьми. По окончании вуза, из которого выпустилась круглой отличницей и ленинской стипендиаткой, я все же осуществила свою изначальную мечту о преподавательской деятельности: в Воронежском мединституте в тот год, когда я выпускалась, открылась кафедра неонатологии, и я решила выбрать это сложное, но интересное направление", - говорит Ипполитова.
По ее словам, работа по профессии в сочетании с законодательной деятельности - это двойная нагрузка.
"Но для меня деятельность в областной думе является логичным продолжением моей медицинской и преподавательской работы, поскольку многие вопросы, которые приходится решать на посту председателя комитета по труду и социальной защите населения и в составе комитета по охране здоровья, перекликаются с тем, что я делаю на основном месте работы. И здесь и там – это общение с самыми ранимыми и незащищенными людьми, которые требуют особого внимания, и помощь которым приносит огромную радость", - считает Ипполитова.
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова
Председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова

Опыт врача помогает в законотворчестве

"В своей профессии я прошел весь путь от фельдшера до главного врача. Научился решать не только медицинские, но и управленческие задачи. Я считаю, что накопленный профессиональный опыт мне и сегодня помогает в законотворческой деятельности – в общении с людьми, в принятии каких-то важных, оперативных решений", - рассказывает член комитета Воронежской облдумы по охране здоровья, главный врач Борисоглебской районной больницы Владимир Коробов.
Коробов очень хорошо помнит свою первую операцию, которую он выполнил, будучи студентом 6-го курса.
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыВладимир Коробов с медсестрами в ЦРБ, архивное фото
Владимир Коробов с медсестрами в ЦРБ, архивное фото
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Владимир Коробов с медсестрами в ЦРБ, архивное фото
"Это была аппендэктомия. Пациент – молодой мужчина. Все прошло успешно. Еще отлично помню, буквально по минутам, свой первый рабочий день в качестве врача хирургического отделения. Обход, лица пациентов и даже их диагнозы – все, как будто вчера, хотя с того момента прошло уже не одно десятилетие", - вспоминает Коробов.

Спасибо, доктор!

"Работа врачом – это, прежде всего, колоссальная ответственность за жизни людей, чуткость и сострадание в любой ситуации. Слова "спасибо, доктор" – это лучшая благодарность пациента, поэтому вопрос о выборе иной профессии для меня никогда не был актуальным", – говорит член комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов.
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыЧлен комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов
Член комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Член комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чернов
Чернов - из семьи врачей. Его отец по окончании лечебного факультета ВГМИ имени Н.Н. Бурденко, в 1972 году, начал работать врачом и несколько десятилетий совмещал практическое здравоохранение с научно-педагогической деятельностью.
"Мама, по специальности врач акушер-гинеколог, 44 года трудится в БСМП №1. Мое знакомство с профессией началось с ранних лет и, на примере моих родителей, переросло в искреннее желание помогать людям и продолжить династию врачей", - говорит Чернов.

Равноценные профессии

"В хирургии очень много, если не все можно решить скальпелем, а в законодательстве – пером. Когда врач оперирует, он помогает одному пациенту, а если принимаешь закон, и это хороший, правильный закон, то помогаешь обществу в целом. Поэтому я считаю, что обе профессии – врач и законодатель – они равноценны по важности. Проблемы медицины необходимо знать изнутри, жить этой жизнью, общаться с коллегами, только тогда получается принимать взвешенные решения и законы, которые идут на пользу системе здравоохранения и всем наших гражданам", - считает председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров
Председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Председатель комитета Воронежской областной думы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров
Он признается, что не мыслит себя ни в какой другой сфере, кроме хирургии.
"Сегодня мы работаем в жестких условиях пандемии, поэтому даже профессиональный праздник многие мои коллеги встретят на дежурстве, в оперблоках и палатах своих пациентов. Думаю сейчас наше общество, наконец, осознало значимость этой профессии и конкретных людей, которые ежедневно спасают сотни человеческих жизней", - говорит Мошуров.
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Воронежская областьВладимир НетесовОбщество
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