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Распространение нового коронавируса
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Минздрав ожидает информации от Китая о новом штамме коронавируса
Минздрав России осуществляет сбор и анализ информации о коронавирусной инфекции, в том числе и о появлении новых штаммов, сейчас ожидается информация от... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Минздрав ожидает информации от Китая о новом штамме коронавируса

17:55 19.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минздрав России осуществляет сбор и анализ информации о коронавирусной инфекции, в том числе и о появлении новых штаммов, сейчас ожидается информация от китайских коллег о штамме коронавируса, выявленном на рынке в Пекине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
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"Минздравом России постоянно осуществляется сбор и анализ информации о распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе о появлении новых штаммов. В настоящее время, как и весь мир, Российская Федерация ожидает информации от китайских коллег", - говорится в сообщении.
Власти Пекина 17 июня вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Синьфади". После этого многие провинции страны объявили о введении обязательного карантина в отношении жителей столицы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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