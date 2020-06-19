Минздрав ожидает информации от Китая о новом штамме коронавируса

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минздрав России осуществляет сбор и анализ информации о коронавирусной инфекции, в том числе и о появлении новых штаммов, сейчас ожидается информация от китайских коллег о штамме коронавируса, выявленном на рынке в Пекине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
"Минздравом России постоянно осуществляется сбор и анализ информации о распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе о появлении новых штаммов. В настоящее время, как и весь мир, Российская Федерация ожидает информации от китайских коллег", - говорится в сообщении.
Власти Пекина 17 июня вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Синьфади". После этого многие провинции страны объявили о введении обязательного карантина в отношении жителей столицы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.