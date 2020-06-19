Минздрав ожидает информации от Китая о новом штамме коронавируса

Власти Пекина 17 июня вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Синьфади". После этого многие провинции страны объявили о введении обязательного карантина в отношении жителей столицы.