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Липецкая область
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Аэропорт "Липецк" начали реконструировать
В Липецке стартовали работы по масштабной реконструкции аэропорта областной столицы, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:59
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
игорь артамонов

Аэропорт "Липецк" начали реконструировать

17:59 19.06.2020
20
CC BY-SA 4.0 / Lipan / Аэропорт "Липецк"
Аэропорт Липецк
CC BY-SA 4.0 / Lipan /
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. В Липецке стартовали работы по масштабной реконструкции аэропорта областной столицы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
На данном этапе на средства регионального бюджета в здании аэровокзала установили автомат для упаковки багажа, обновлены стойки регистрации для вылетов за рубеж, открыты офисы авиакомпаний и зона беспошлинной торговли – duty-free. Кроме того, зал ожидания переделан таким образом, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. Также с нуля обустроен зал для пассажиров бизнес-класса. Это комфортная зона ожидания с отдельным выходом. К самолету пассажиров доставляет автобус.
Также планируется расширить в четыре раза стоянку для самолетов, которая сможет вместить до 10 машин, построить парковку на 100 автомобилей. Оставить свой транспорт под присмотром, причём на длительный срок, смогут все пассажиры. Эти и другие работы по благоустройству также будут сделаны за счет областной казны.
Ведутся проектные работы по дальнейшей модернизации аэропорта "Липецк", средства на эти цели будут выделены из федеральной казны. Так, необходимо обновить взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, обновить очистные сооружения и водосточно-дренажные сети, построить аварийно-спасательные станции, установить свето-сигнальное оборудование и объекты электроснабжения.
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"Аэропорт Липецка активно развивается, ведь это не просто визитная карточка региона, но и важный стратегический пункт. Он имеет статус международного, и мы будем поддерживать его модернизацию. Вместе работаем над расширением географии полетов, чтобы летать из Липецка стало еще удобнее, а к нам в регион приезжало больше гостей", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что пока из-за пандемии COVID-19 рейсы отменены, но как только будут сняты ограничения, липецкий аэропорт возобновит полеты в Анталью, Симферополь, Санкт- Петербург, Сочи. По словам главы региона, реконструкция не помешает работе аэропорта.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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