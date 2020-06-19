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Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Действия НАТО у границ РФ и Белоруссии носят провокационный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:46
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353
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россия, владимир макей , сергей лавров, нато, минск, белоруссия, сша, в мире

Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

17:46 19.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Действия НАТО у границ РФ и Белоруссии носят провокационный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уделили внимание (в ходе переговоров) отношениям с ЕС и США, расширяющейся деятельности НАТО в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше. Такие действия альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - заявил Лавров на брифинге в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Кремлевская набережная в Москве
18 июня, 13:08
В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО
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РоссияВладимир МакейСергей ЛавровНАТОМинскБелоруссияСШАВ мире
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