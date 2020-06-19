https://ria.ru/20200619/1573202660.html
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Действия НАТО у границ РФ и Белоруссии носят провокационный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:46
2020-06-19T17:46
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир макей , сергей лавров, нато, минск, белоруссия, сша, в мире