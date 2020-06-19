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Белоусов призвал решить вопросы регулирования удаленной работы
Необходимо оперативно решить вопросы регулирования дистанционной формы занятости, заявил в ходе совещания у президента первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:41
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вячеслав володин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ярослав нилов, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Белоусов призвал решить вопросы регулирования удаленной работы

17:41 19.06.2020
112
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо оперативно решить вопросы регулирования дистанционной формы занятости, заявил в ходе совещания у президента первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Мы прекрасно понимаем, что многие предприятия сейчас и компании, почувствовав вкус дистанционной занятости, не вернутся к обычным формам. У нас эта область наиболее слабо сейчас в нормативном плане урегулирована. Это должны быть достаточно большие внесения изменений в трудовое законодательство, сейчас обсуждается вопрос, где здесь границы использования гражданско-правовых отношений. Это все вопросы, которые достаточно сложны, но тем не менее, нам надо их быстро решать, потому что это то, что мы сейчас увидели - такой передовой край, передовое направление, в котором начали развиваться процессы",- сказал он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил агентству, что этот закон может быть принят уже в текущую сессию.
Девушка с ноутбуком
16 июня, 18:03
Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
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Ярослав НиловВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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