Белоусов призвал решить вопросы регулирования удаленной работы

"Мы прекрасно понимаем, что многие предприятия сейчас и компании, почувствовав вкус дистанционной занятости, не вернутся к обычным формам. У нас эта область наиболее слабо сейчас в нормативном плане урегулирована. Это должны быть достаточно большие внесения изменений в трудовое законодательство, сейчас обсуждается вопрос, где здесь границы использования гражданско-правовых отношений. Это все вопросы, которые достаточно сложны, но тем не менее, нам надо их быстро решать, потому что это то, что мы сейчас увидели - такой передовой край, передовое направление, в котором начали развиваться процессы",- сказал он.