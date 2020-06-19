В Белоруссии начались аресты претендентов на пост главы государства

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Менее чем за два месяца до президентских выборов ситуация в Белоруссии накаляется - накануне из-за дела в отношении Белгазпромбанка был арестован один из претендентов на пост главы республики экс-банкир Менее чем за два месяца до президентских выборов ситуация в Белоруссии накаляется - накануне из-за дела в отношении Белгазпромбанка был арестован один из претендентов на пост главы республики экс-банкир Виктор Бабарико , который, по оценкам наблюдателей, имеет все шансы составить реальную конкуренцию бессменному Александру Лукашенко . Сам Лукашенко утверждает, что властям страны удалось "сорвать масштабный план" по дестабилизации республики - обличены "кукловоды", которые сидят за пределами Белоруссии.

В комитете госконтроля Белоруссии "кукловодами" в деле Белгазпромбанка назвали "больших начальников в "Газпроме", а может быть, и выше", которые, по утверждению главы комитета Ивана Тертеля, опасаются, что начатое белорусской стороной расследование выведет на них. В Кремле все обвинения, как прямые, так и опосредованные, отвергли как голословные и заявили, что Москва не собиралась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Кроме Бабарико был арестован Сергей Тихановский, чья жена претендует на пост президента, еще один оппозиционный кандидат Юрий Губаревич получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе.

Сегодня в Белоруссии последний день, когда претенденты на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. Бабарико ранее объявил, что, как и Лукашенко, уже собрал необходимые 100 тысяч подписей. С 20 июня и по 4 июля включительно претенденты на высший государственный пост вправе предоставлять в ЦИК документы для своей регистрации кандидатами, сама регистрация будет проходить с 5 по 14 июля включительно.

Дело Белгазпромбанка

Скандал вокруг Белгазпромбанка разгорелся на прошлой неделе. Департамент финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в рамках дела прошли обыски в головном здании Белгазпромбанка в Минске. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы.

Сам Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, заявил, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер", а международные и внутренние аудиты, проведенные ранее, не выявили нарушений, которые могли бы повлечь обыски и возбуждение уголовного дела. В комитете госконтроля Белоруссии при этом ранее заявили, что располагают "доказательствами" причастности Бабарико к противоправной деятельности, а уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы в республике, на которых баллотируется бывший глава этого банка, между собой не связаны.

В четверг Бабарико был задержан, по данным комитета госконтроля, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.

При этом к Бабарико сначала не пускали его адвокатов, в связи с чем защита подала жалобу в Генпрокуратуру. Всего по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы.

Кроме того, ранее была задержана член инициативной группы Бабарико и друг его семьи Светлана Купреева. При этом в штабе Бабарико заявили, что Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари", "Кентавр" и других, связанных с уголовным делом банка.

По делу были изъяты более 4 миллионов долларов и ценные бумаги более чем на 500 тысяч долларов. Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,8% акций банка.

Аресты продолжатся?

Арест Бабарико и его сына вызвал волну критики как в самой Белоруссии, так и за рубежом. Евросоюз призвал Минск немедленно освободить политика и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. В заявлении ЕС отмечается, что в контексте предстоящих президентских выборов Брюссель настоятельно призывает белорусские власти обеспечить конкурентное политическое соревнование.

"Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер", - заявили в ЕС. Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политическим заключенным.

Но Бабарико стал не единственным оппозиционным белорусским политиком, который был заключен под стражу. На прошлой неделе видеоблогер Сергей Тихановский, чья жена Светлана выдвигается кандидатом в президенты, был задержан в рамках уголовного дела из-за потасовки с сотрудниками милиции в ходе одного их пикетов в Гродно в поддержку выдвижения Светланы. Тихановскому и его сторонникам было предъявлено обвинение по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок", а действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Все задержанные до сих пор остаются под стражей. Кроме того, супруга Тихановского недавно пожаловалась, что ей поступают угрозы из-за участия в избирательной кампании.

В пятницу стало известно, что председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич, который также баллотируется на пост президента Белоруссии, получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" пояснил, что в вину политику вменялось нарушение порядка проведения массового мероприятия, а именно, участие в несанкционированном митинге на площадке у Комаровского рынка в Минске, не связанном с проведением пикета по сбору подписей. Губаревич свою вину не признал, заявив, что осуществлял сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты в соответствии с белорусским законодательством.

Экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который также претендует на высший государственный пост Белоруссии и, по мнению экспертов, является одним из трех наиболее сильных альтернативных Лукашенко кандидатов, заявил в интервью РИА Новости, что продолжает участие в президентской гонке, стараясь не думать об опасности для себя.

"Я просто двигаюсь в этом политическом процессе, не допускаю никаких нарушений, действую в строгом соответствии с белорусским законодательством. Есть ли опасения? На этот счет я вообще не думаю", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии опасений за себя в ходе президентской гонки.

Задержание Бабарико он осудил, заявив, что ситуацию с уголовным делом нужно решать цивилизованно. "Понятно, что он никуда не убежит, что он не представляет угрозу для общества, он никого не убил. Если есть какие-то вопросы к нему, пусть он, продолжая заниматься своей деятельностью, дает показания (следователям – ред.) в присутствии адвокатов. Зачем заключать под стражу его, да и любого другого бизнесмена, по экономическим статьям?" - подчеркнул Цепкало. По его словам, если государству деятельность бизнесмена нанесла некий ущерб, "государство свое всегда возьмет: недоплатил налоги, это доказано, - пусть заплатит их с пеней, в следующий раз будет платить налоги".

Комментируя обстоятельства задержания Бабарико и недопуск к нему в течение четверга адвокатов, Цепкало заметил, что ему очень хочется, чтобы поведение правоохранительных органов доказывало, что "мы живем в XXI веке, в цивилизованной, современной европейской стране".

Что скажет Россия?

При этом Цепкало заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы Москва в эту избирательную кампанию не заняла сторону какого-то кандидата на высший государственный пост в республике и публично высказала свою приверженность законным и честным выборам.

"Мы надеемся, что на этих выборах Россия не займет чью-то сторону, а займет сторону законности, правопорядка и проведения честных и справедливых выборов", - сказал Цепкало в пятницу, касаясь темы визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова

Белорусский политик выразил надежду, что Россия поддержит честные и конституционные президентские выборы в Белоруссии . "Хотелось бы, чтобы эта позиция сегодня прозвучала (со стороны главы МИД РФ – ред.)", - добавил он, предположив, что тема выборов в Белоруссии будет затрагиваться во время этого визита.

Лавров прилетел в Минск в пятницу из Белграда - поездка министра в Сербию и Белоруссию стала его первым зарубежным визитом за более чем три месяца вынужденной паузы, вызванной коронавирусом. В Минске у Лаврова состоялись встречи с Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем . Лукашенко на встрече с Лавровым заявил, что Белоруссии и РФ удастся решить проблемы, которые имеются в отношениях.

Кроме того, в пятницу по телефону пообщались лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко и договорились провести встречу в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы экономического характера. Белорусский лидер вместе с сыновьями намерен посетить парад Победы в Москве 24 июня. По сообщениям агентства Sputnik Беларусь , дело Белгазпромбанка в разговоре Путина и Лукашенко не затрагивалось.

В Кремле относительно выборов в Белоруссии ранее уже высказались. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России нет кандидатов на выборах президента Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа, и выборы президента - это внутреннее дело страны, в которое РФ вмешиваться не собирается. Обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска Песков назвал голословными - интересы экономических гигантов находятся под защитой РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что властям Белоруссии удалось "сорвать масштабный план" по дестабилизации республики, в том числе, обличены "кукловоды", которые сидят за пределами страны. "Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси - это не шутка и не запугивание - и привести страну к некоему майдану", - привело слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь

По словам главы государства, "такая была цель". "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он также призвал не делать героев из "ворюг, обуржуившихся этих банкиров и прочих мошенников", которые "сидят в Белгазпромбанке ".