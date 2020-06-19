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В США заявили, что Иран не заслужил отмены оружейного эмбарго
США считают, что Иран своим поведением не заслужил отмены оружейного эмбарго в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:48
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), иран, сша, в мире

В США заявили, что Иран не заслужил отмены оружейного эмбарго

17:48 19.06.2020
241
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США считают, что Иран своим поведением не заслужил отмены оружейного эмбарго в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Никто не может заявить, что поведение Ирана с 2015 года заслуживает снятия эмбарго. Такова наша позиция", - сказал Хук в ходе телефонного брифинга.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
16 июня, 14:05
Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
"Те страны, которые заботятся о мирном и более стабильном Ближнем Востоке, считают необходимым, чтобы эмбарго было продлено. Включение возможности истечения срока эмбарго в сделку было ошибкой. Международное сообщество должно поддержать продление эмбарго на вооружения", - сказал Хук.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого в перспективе полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
5 июня, 23:09
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
1400416
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)ИранСШАВ мире
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