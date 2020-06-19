В США заявили, что Иран не заслужил отмены оружейного эмбарго

"Никто не может заявить, что поведение Ирана с 2015 года заслуживает снятия эмбарго. Такова наша позиция", - сказал Хук в ходе телефонного брифинга.
"Те страны, которые заботятся о мирном и более стабильном Ближнем Востоке, считают необходимым, чтобы эмбарго было продлено. Включение возможности истечения срока эмбарго в сделку было ошибкой. Международное сообщество должно поддержать продление эмбарго на вооружения", - сказал Хук.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого в перспективе полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
5 июня, 23:09Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана