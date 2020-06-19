https://ria.ru/20200619/1573202045.html
Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
Голливудская торговая палата объявила список тех, чьи звезды появятся в 2021 году на "Аллее славы", сообщает Variety. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:10
2020-06-19T20:10
сара брайтман
культура
кристиан слэйтер
кино и сериалы
новости культуры
кортни кокс
шоу-бизнес
джош бролин
бенедикт камбербэтч
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сара брайтман, кристиан слэйтер, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс, шоу-бизнес, джош бролин, бенедикт камбербэтч, наоми уоттс, шайа лабаф
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости
. Голливудская торговая палата объявила список тех, чьи звезды появятся в 2021 году на "Аллее славы", сообщает
Variety.
Эксперты рассматривали несколько сотен номинаций, окончательное решение принимал Совет директоров торговой палаты.
Всего на "Аллее славы" Голливуда в 2021 году появится 35 новых звезд. В список отобранных знаменитостей вошли: Бенедикт Камбербэтч, Зак Эфрон, Кортни Кокс, Шайа Лабаф, Джош Бролин, Наоми Уоттс, Кристиан Слэйтер, Лора Линни, Сара Полсон, Мисси Эллиотт, Ник Кэннон, Келли Кларксон, Сара Брайтман.
Джазмен Чарли Паркер и оперный певец Лучано Паворотти получат свои звезды посмертно.
Пока даты проведения церемоний закладки не определены.