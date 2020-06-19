Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году

Всего на "Аллее славы" Голливуда в 2021 году появится 35 новых звезд. В список отобранных знаменитостей вошли: Бенедикт Камбербэтч, Зак Эфрон, Кортни Кокс, Шайа Лабаф, Джош Бролин, Наоми Уоттс, Кристиан Слэйтер, Лора Линни, Сара Полсон, Мисси Эллиотт, Ник Кэннон, Келли Кларксон, Сара Брайтман.