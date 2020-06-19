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Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами
Россия разрешила транзит санкционной продукции самолётами с рядом условий, следует из указа президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:38
владимир путин
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владимир путин, лихтенштейн, норвегия, сша, экономика

Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами

17:38 19.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-467 в небе над Москвой
Самолет Boeing 747-467 в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 747-467 в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия разрешила транзит санкционной продукции самолётами с рядом условий, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
"Ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия... разрешается при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны в одном из следующих случаев", - говорится в документе.
Грузовой поезд
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В документе указаны два таких случая: либо самолёт совершает промежуточную посадку в российском аэропорту без выгрузки продукции и далее следует за пределы страны, либо самолёт совершает промежуточную посадку в российском аэропорту с однократной перегрузкой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы РФ (без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита), при условии, что товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через госграницу.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти шесть лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
Здание Государственной думы РФ
21 мая, 00:00
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
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Владимир ПутинЛихтенштейнНорвегияСШАЭкономика
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