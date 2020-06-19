Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами

В документе указаны два таких случая: либо самолёт совершает промежуточную посадку в российском аэропорту без выгрузки продукции и далее следует за пределы страны, либо самолёт совершает промежуточную посадку в российском аэропорту с однократной перегрузкой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы РФ (без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита), при условии, что товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через госграницу.