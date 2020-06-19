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Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам
Ряд российских банков анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам после понижения ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом сообщает РБК со... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:31
россия
ренессанс кредит
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втб
россельхозбанк
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РИА Новости
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353
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россия, ренессанс кредит, центральный банк рф (цб рф), втб, россельхозбанк, экономика

Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам

17:31 19.06.2020
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Знак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ряд российских банков анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам после понижения ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых учреждений.
Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
ВТБ сообщил о возможности улучшить условия по ипотечным кредитам. В банке уточнили, что окончательное решение примут позднее.
В "Открытии" уже пересматривают ставки по продуктам, сообщили в организации. Параметры снижения банк объявит в ближайшее время.
Здание Центрального банка РФ
Вчера, 16:46
ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков
В Россельхозбанке заявили, что решение регулятора уже заложено в условиях кредитной организации, однако не исключили корректировок ставок "с целью сохранения конкурентоспособности".
В Росбанке допускают изменение условий как по вкладам, так и по кредитам.
"В целом ожидания по ключевой ставке уже заложены в нашем ценовом предложении", — уточнила замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидия Каширина.
Банк "Зенит" намерен смягчить условия в ближайшее время. По словам зампреда правления кредитной организации Дмитрия Юрина, в первую очередь изменения коснутся вкладов, а затем ставок по займам.
В Райффайзенбанке уже скорректировали ставки по ипотеке, отметил управляющий директор розничных кредитных продуктов организации Андрей Спиваков. Он уточнил, что банк продолжит отслеживать изменения экономической ситуации. При этом в учреждении не раскрыли планов относительно условий по вкладам.
"Несмотря на текущую экономическую ситуацию, мы продолжаем наблюдать потребность клиентов в создании накоплений", — отметил руководитель управления некредитных продуктов банка Максим Степочкин.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
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Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки
В "Ренессанс Кредит" уже снизили доходность по одному из вкладов и спрогнозировали сохранение тренда на снижение ставок в ближайшее время.
"Дальнейшие шаги будут зависеть от собственных потребностей банка в фондировании", — поделилась начальник отдела продуктовой аналитики банка "Ренессанс Кредит" Яна Безруких.
Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко рассказал о планах организации корректировать условия своих продуктов с учетом рыночной конъюнктуры.
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РоссияРенессанс КредитЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБРоссельхозбанкЭкономика
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