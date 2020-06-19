Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ряд российских банков анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам после понижения ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом сообщает Ряд российских банков анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам после понижения ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых учреждений.

Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

ВТБ сообщил о возможности улучшить условия по ипотечным кредитам. В банке уточнили, что окончательное решение примут позднее.

В "Открытии" уже пересматривают ставки по продуктам, сообщили в организации. Параметры снижения банк объявит в ближайшее время.

Россельхозбанке заявили, что решение регулятора уже заложено в условиях кредитной организации, однако не исключили корректировок ставок "с целью сохранения конкурентоспособности".

Росбанке допускают изменение условий как по вкладам, так и по кредитам.

"В целом ожидания по ключевой ставке уже заложены в нашем ценовом предложении", — уточнила замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидия Каширина.

Банк "Зенит" намерен смягчить условия в ближайшее время. По словам зампреда правления кредитной организации Дмитрия Юрина, в первую очередь изменения коснутся вкладов, а затем ставок по займам.

Райффайзенбанке уже скорректировали ставки по ипотеке, отметил управляющий директор розничных кредитных продуктов организации Андрей Спиваков. Он уточнил, что банк продолжит отслеживать изменения экономической ситуации. При этом в учреждении не раскрыли планов относительно условий по вкладам.

"Несмотря на текущую экономическую ситуацию, мы продолжаем наблюдать потребность клиентов в создании накоплений", — отметил руководитель управления некредитных продуктов банка Максим Степочкин.

В " Ренессанс Кредит " уже снизили доходность по одному из вкладов и спрогнозировали сохранение тренда на снижение ставок в ближайшее время.

"Дальнейшие шаги будут зависеть от собственных потребностей банка в фондировании", — поделилась начальник отдела продуктовой аналитики банка "Ренессанс Кредит" Яна Безруких.